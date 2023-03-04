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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لميس الحديدي: حزمة الدولة لدعم الأجور والمعاشات ثالث زيادة خلال عام

لميس الحديدي
لميس الحديدي

قالت الاعلامية لميس الحديدي، إن حزمة دعم المرتبات والمعاشات تصل تكلفتها إلى 150 مليار جنيه  بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته بزيادة المرتبات والمعاشات خلال زيارته للمنيا نهاية الاسبوع الماضي وتأتي الحزمة دعما للمواطن المصري في ظل الازمة الاقتصادية العالمية والتي تعتبر مصر جزءاً منها "..

 


تابعت  لميس الحديدي عبر   برنامجها " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه على شاشة  ON: الحزمة التى اعلن عنها الرئيس لدعم المواطنين  هي ثالث زيادة في الحد الادنى للاجور  خلال عام واحد.

واضافت لميس:  إعداد حزمة لتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، والمعاشات، تبلغ تكلفتها 150 مليار جنيه سنويًا، مع تعجيل الصرف للمستفيدين اعتبارا من أبريل المقبل، وذلك في إطار جهود الدولة لاحتواء أكبر قدر ممكن من الموجة التضخمية العالمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.


وقالت لميس : رغم أن الحكومة تواجه عبئاً على موازنتها في ظل نفس الأزمة لكنها تحاول تخفيف  العبء على المواطنين  وهو ماتفعله الحكومات بقدر إستطاعتها وبحسب الامكانيات المتاحه دعماً للمواطن بقدر الامكان ".


واصلت : حزمة الدعم محاولة من الدولة للتخفيف  من وطأة الازمة الاقتصادية التي تطال العالم ومنه مصر مع إرتفاع  معدلات التضخم  الذي بلغ 31.2%  وفقاً للبنك المركزي يناير الماضي .


واتمت : الازمة ليست قاصرةعلى طبقة بعينها بل شملت كل الطبقات  وكل العالم ومقدرش  اقول الدنيا وردي لكن الدولة تحاول تخفيف العبء على كاهل المواطن  وكل حكومات العالم تحاول  دعم مواطنيها  بقدر المستطاع فكلاً من المواطن والحكومة في وضع صعب  مع تراجع مستهدفات النمو   وغيرها  خاصة ان الاوضاع العالمية لم تمكن الدولة من تحقيق مستهدفاتها مع تحدي  جذب الاستثمارات الاجنبية وتوفير الحصيلة الدولارية مشددة أن الحكومة تعكف على إجراءات إصلاحية إقتصادية.

لميس الحديدي الرئيس عبد الفتاح السيسي العاملين بالدولة السيسي الإعلامية لميس الحديدي المعاشات

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