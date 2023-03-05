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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

السيد قنديل يكشف تفاصيل جامعة حلوان التقنية المقرر إنشاؤها بالأميرية

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان عن استعدادها بالتعاون مع  وزارة التعليم العالي إنشاء جامعة حلوان التقنية  بمجمع الأميرية التابع لجامعة حلوان الحكومية بالقاهرة ليصبح  عدد جامعات حلوان 3 فروع لكل منها برامج مختلفة "الحكومية، الأهلية ، التقنية".

وكشف الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان لصدى البلد، أنه من المقرر أن تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  تفاصيل البرامج الدراسية المقرر أن تضمها جامعة حلوان التقنية وتعلن تفاصيل بدء إنشاء الجامعة، وتابع إنه من المقرر أن تكون برامج الجامعة التقنية  معتمدة من شركات دولية.

كما نوه رئيس جامعة حلوان،  إلى أن الدراسة بالجامعة التقنية بأحدث الطرق الدولية وأحدث نظم التعليم  الجامعي، باستخدام برامج بالساعات المعتمدة ، لتلبي متطلبات واحتياجات العصر و سوق العمل . 

وأكد رئيس جامعة حلوان، أن الدراسة تبدأ بالجامعة التقنية بنحو  15 برنامجًا دراسيًا ويمكن أن يزيد عدد البرامج الدراسية عن ذلك وأنه سيكون لكل برنامج شريك دولي، وأن جميع البرامج مصممة وفقًا لاحتياجات سوق العمل ومتوافقة مع الثورات الصناعية المتلاحقة.

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