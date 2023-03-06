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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وكيل مجلس الشيوخ: لم أقترح تحصيل رسوم من المصريين بالخارج .. فيديو

بهاء أبو شقة
بهاء أبو شقة

قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إنه يجب أن تكون هناك منظومة من خلالها تكون الدولة مطمئنة على أن أبناءها في الخارج لديهم القدرة المالية المناسبة التي تكفل لهم تعليما ورعاية صحية وسكنية لائقة وآمنة طوال فترات الدراسة.

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وأضاف "أبو شقة"، خلال مكالمة هاتفية برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي ، أنه قصد اليوم أن يقترح منظومة قانونية التي تشكل عنصرا يؤكد ضمانا وحماية للمصريين العاملين بالخارج والدارسين بالخارج، وليس مطلقا تحميلهم أي أعباء، بل بالعكس نحن نسعى إلى إعطاء مزايا وتحفيزات لهم، وأن نكون أمام نصوص تشريعية على نحو واضح ومحدد يحقق لهم الحماية تحت مظلة قانونية.

وأشار إلى أنه طلب نصوصا قانونية تحمي العاملين والدارسين وأي مصري بالخارج بأن يكون هناك مظلة تحميه وتحمي أمواله عندما يحول أمواله تحت مظلة قانونية تضمن أن هذه المبالغ تحول بطريقة آمنة ودون أن تمتد يد العابثين لضرب الاقتصاد المصري لكي تحول إلى ذويهم في مصر.

وأكد أنه لم يقترح تحصيل رسوم من المصريين في الخارج، لافتا إلى أن حديثه كان واضحا في مجلس الشيوخ والمضبطة موجودة.

المصريين في الخارج مجلس الشيوخ الإقتصاد المصرى بهاء الدين ابو شقة وكيل مجلس الشيوخ الدارسين بالخارج

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