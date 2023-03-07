رد الحكومة بشأن طرح 10% من حصتها في المصرية للاتصالات بالبورصة ..مستند

قالت الشركة المصرية للاتصالات في بيان للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء ردا على الأنباء المتداولة بشأن طرح نسبة 10% من حصة الحكومة بالشركة في البورصة، أن الشركة تواصلت مع المساهم الرئيسي الممثل في الحكومة المصرية وقد أفادت وزارة المالية أنه في ضوء ما أعلنت الحكومة المصرية بشأن سياسة ملكية الدولة والعمل على تعظيم مواردها من خلال الأصول المملوكة لها

قد شرعت الدولة في دراسة مدى جدوى طرح حصة إضافية من رأس مال الشركة في البورصة ولم يتعد الأمر أكثر من دراسة تمهيدي ما زالت في طور البداية وأن الأمر ما زال في المراحل الأولية ولم يتم اتخاذ قرارات بشأنه وهو الأمر الذي قد تنتهي الدراسة فيه إلى عدم جدوى المضي قدما في إتمام هذا الطرح والشركة تجيب بالمسؤلين باخذ الحيطة والحذر في التداول في ضوء المعلومات المفصح عنها.

