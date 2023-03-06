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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

اتصالات النواب تبحث إعداد تشريع جديد لمواجهة حالات النصب الإلكتروني

مجلس النواب
مجلس النواب

تبحث لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب إعداد تشريع لمواجهة حالات النصب التي تتم عبر المنصات الإلكترونية.

وأكد النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الهدف من إعداد هذا التشريع هو مواجهة حالات النصب التي تمت في الفترة الماضية من خلال استخدام المحافظ الإلكترونية فى إتمام عمليات تحويل الأموال والايقاع بالمواطنين.

وأشار النائب أحمد بدوي إلى أن  التشريع الجديد يتضمن عقوبات رادعة للحد من حالات النصب عبر التطبيقات الإلكترونية وكان أخرها قضية النصب الإلكتروني عبر تطبيق هوج بول.

ولفت إلى أن الضربة الأمنية التي قام بها رجال وزارة الداخلية كشفت عن وجود شبكة إجرامية يتزعمها عناصر أجنبية للنصب على المواطنين .

وشدد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن التشريع الجديد سيتم بحثه مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لوضع اليات ورقابة على المنصات الإلكترونية ،وحجب المنصة غير الحاصلة على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وقال "بدوي": لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستعمل خلال المرحلة القادمة على متابعة ملف  بيع ادوية مجهولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ،لاسيما بعد ورود شكاوى من تعرض بعض المواطنين لعمليات نصب وتحايل .

وناشد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المواطنين بعدم السعي وراء التطبيقات الإلكترونية المجهولة دون التأكد من مشروعية عملها.

لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب تشريع النصب المنصات الالكترونية عمليات تحويل الأموال

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