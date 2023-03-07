عبد الحليم قنديل: عداء الصين نقطة اتحاد الحزبين الجمهوري والديمقراطي في أمريكا

قال الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، إن نظرة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الصين هي أن الصين منافسة لها وسوف يتنافسون بنفس الوسائل، والحرص على أن تكون المنافسة سلمية وليس بها أي مشاكل من أي نوع.

وأضاف "عبد الحليم قنديل" خلال حواره التليفزيونى في برنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن نقطة الاتحاد بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية هي عداء الصين، موضحا أن أمريكا أصيبت بهلاوس بسبب الصين.

وتابع عبد الحليم قنديل، أن هناك مخاوف أمريكية من استخدام الصين لرافعات البضائع العملاقة كأدوات تجسس محتملة، كما فعلت من قبل في المنطاد الصيني الذي تم تدميره في السابق.