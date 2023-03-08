بطل قومي.. مهرجان لتكريم صاحب أكبر كرش في بلد أفريقي| إيه الحكاية؟

يحاول الرجال تغذية أنفسهم بشكل جيد في قبيلة بودي بإثيوبيا ليصلوا إلى مستوى تسمين كبير حيث يتم تكريم الرجل صاحب أكبر كرش في مهرجان سنوي كبير.

وفي منطقة نائية من وادي أومو، جنوب إثيوبيا، تعتبر الكروش الكبيرة عند الرجال مثيرة للإعجاب بل وجذابة.

وتحتفل قبيلة بودي وهي قبيلة من المزارعين ورعاة الماشية، بحبهم للكروش الكبيرة خلال مهرجان سنوي يسمى كايل، حيث يتوج الرجل صاحب أكبر كرش بلقب "رجل العام البدين" ويحظى باحترام الجميع في القبيلة مدى الحياة، ولكن من أجل الحصول على هذا الشرف، يجب على الرجال اتباع نظام غذائي للتسمين من حليب البقر أو الزبادي والعسل لعدة أشهر قبل المهرجان.



ما يصل إلى ستة أشهر قبل مهرجان كايل، يبدأ رجال قبيلة بودي عملية التسمين عن طريق التوقف فعليًا عن ممارسة أي نشاط بدني واستهلاك أكثر الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية التي يمكنهم الحصول عليها والتي عادة ما تكون حليب البقر والدم الطازج، الأبقار مقدسة لدى قبيلة بودي لذا فهم لا يذبحونها من أجل الدم. بدلًا من ذلك، يثقبون الوريد بحربة ويجمعون قدرًا من الدم ثم يغلقون الجرح بالطين.



والجائزة الوحيدة للفوز في مسابقة التسمين هي الشهرة والاحترام، لكن هذا شرف كبير بالنسبة لقبيلة بودي، لدرجة أن الفائزين عادة ما يعتبرون أبطالًا محليين لبقية حياته.