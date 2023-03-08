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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

جوجل يحتفل بيوم المرأة العالمي.. كيف بدأت تلك المناسبة؟

جوجل يحتفل باليوم
جوجل يحتفل باليوم العالمي للمرأة

احتفل محرك البحث جوجل باليوم العالمي للمرأة حيث قام بتغيير شعاره منذ قليل بلوحة فنية كرتونية تعبر عن إسهامات المرأة في مختلف المجالات مثل الرياضة والقانون والفن والفضاء.

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والاحتفال بـ اليوم العالمي للمرأة جاء على إثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطى العالمي، والذى عُقد فى باريس عام 1945، ومن المعروف أن اتحاد النساء الديمقراطي العالمى يتكون من المنظمات الرديفة للأحزاب الشيوعية.

وهناك بعض الباحثين يرجح أن اليوم العالمي للمرأة كان على أثر بعض الإضرابات النسائية التى حدثت فى الولايات المتحدة، وغالبا ما يصحب الاحتفال بـ اليوم العالمي للمرأة سمة سياسية قوية وشعارات إنسانية معينة من قبل الأمم المتحدة، للتوعية الاجتماعية بمناضلة المرأة عالميا.


تم عقد أول يوم للمرأة الوطنية فى عام 1909م من قبل الحزب الاشتراكى الأمريكى، وذلك فى إطار حملته من أجل منح النساء حق الاقتراع، وتسليط الضوء عليه من قبل الاجتماعات الجماهيرية فى جميع أنحاء الولايات المتحدة.

 

يأتي شعار اليوم العالمي للمرأة 2023 من جوجل شاملًا لستة رسومات شاملة مختلفة للمرأة تأتي على النحو التالي:

1- الطبيبة المرأة أو الممرضة التي تعمل على راحة المرضى.
2- دور المرأة في الدولة.
3- المرأة والأمومة ورعايتها لأطفالها الرضع.
4- المرأة ودورها في رعاية الكبير من الآباء والأمهات.
5- المرأة ودورها في عالم الفلك.
6- وصول المرأة إلى أعلى المناصب.

 

أما عن تخصيص يوم 8 مارس اليوم العالمي للمرأة فجاء موافقًا لنفس اليوم الذي أضربت في النساء وفق التقويم الرومي بالحرب العالمية الأولى في 1917 للمطالبة بالخبز والسلام.

جوجل محرك البحث المراة

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