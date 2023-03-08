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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ولادة تشعل المغرب..امرأة تضع مولودها في حديقة مستشفى بعد رفض الأطباء استقبالها

سيدة تلد في حديقة
سيدة تلد في حديقة مستشفى

رفض طاقم لأحد مستشفيات المغرب استقبال سيدة على وشك الولادة مما تسبب في انتشار فيديو للسيدة وهي تلد في فناء المستشفى والذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي داخل المغرب خلال الساعات القليلة الماضية. 
 

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وتوجهت سيدة حامل إلى المستشفى الحكومي بمدينة اليوسفية من أجل الولادة، لكن الطاقم الطبّي رفض استقبالها وطلب منها العودة لاحقا بداعي أن موعد ولادتها لم يحن بعد، إلاّ أن المخاض فاجأها فور خروجها، ودفعها إلى وضع مولودها بحديقة المستشفى.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو، ظهرت فيه المرأة الحامل وهي تفترش الأرض في حديقة المستشفى وتضع مولودها بمساعدة بعض الأشخاص.


تنديد واسع في المغرب

وواشعل المشهد صفحات التواصل الاجتماعي، حيث انتقد الناشطون لا مبالاة الفريق الصحي بالمستشفى وعدم تقديمهم المساعدة اللازمة وتعريضهم حياة امرأة ومولودها إلى الخطر، رغم الإمكانيات التي وفرتها الوزارة داعين إلى محاسبة المسؤولين على هذه التجاوزات وعلى هذا الإهمال خاصة بعد تكرّر هذه الحوادث في هذا المستشفى.

سيدة المغرب

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