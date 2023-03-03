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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مفاجأة.. صرف جرعات من الهيروين في الصيدليات للمدنيين بسويسرا

مادة الهيروين
مادة الهيروين

سيتم صرف جرعات محدودة من مادة الهيروين في الصيدليات للمدنيين في سويسرا.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة إندبندنت البريطانية، وكان القانون الذي يسمح بصرف الهيروين للمدمنين محل جدل واسع في سويسرا، خلال السنوات الأخيرة، واعتبره البعض استمرارا لما وصفوه بالسياسة الخطأ في التعامل مع ظاهرة الإدمان.

وجاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للمجلس الفيدرالي في سويسرا، اليوم الجمعة، أن "المجلس الفيدرالي يريد تبسيط الحصول على الهيروين الصيدلاني... ويتعلق الأمر بجعل الإشراف العلاجي أكثر مرونة من أجل تلبية الاحتياجات المحددة للمرضى المسنين بشكل أفضل".

 

وبحسب المجلس الفيدرالي فإنه من المقرر أن "ينص التعديل على إمكانية الحصول على عدة جرعات في اليوم".

 

الهيروين الصيدليات

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