رانيا يحيى: المرأة المصرية هي خط الدفاع الثالث بعد الجيش والشرطة

أكدت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، أن المرأة المصرية هي خط الدفاع الثالث بعد الجيش والشرطة، فهي جندي مدافع سواء في بيتها أو لوطنها.

وقالت “يحيى”، خلال حوارها ببرنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، إن المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي هي مبادرات غير مسبوقة، وتعمل لمصلحة المواطن المصري بشكل عام سواء كان رجل أو امرأة، مشيرة إلى أن المرأة حظيت بتخصيص في مبادرة الكشف عن سرطان الثدي.

وأوضحت أن المرأة المصرية دائمًا ما يكون لديها إيثار لصالح أسرتها وأطفالها، مؤكدة أن الدولة تدعمها بقوة شديدة من خلال المبادرات المختلفة في سبيل الحفاظ على صحتها لكي تقوم بدورها كامرأة عاملة أو ربة منزل تربي أجيالا قادرين على حمل المسئولية وراية هذا البلد.



