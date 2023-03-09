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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في عيد ميلادها.. إطلالات أثارت الجدل لـ نسرين أمين

نسرين أمين
نسرين أمين

يصادف اليوم 9 مارس عيد ميلاد الفنانة نسرين أمين والتي أتمت 39 عاما، وتعد من النجمات التي تجذب الأنظار نجو إطلالاتها وأزيائها اللافتة.

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تحرص نسرين أمين دائما على مشاركة متابعيها و جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بأبرز الصور و الإطلالات التي كشفت عن ذوقها الراقي و الأنيق.

تحرص نسرين أمين على متابعة أحدث صيحات الموضة و أختيار ما يتناسب معها و يبرز رشاقتها وقوامها المثالي، كما تفضل التنوع و التجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الأزياء.

تقوم نسرين امين بتنسيق الأحذية و الحقائب و الإكسسوارات الأنيقة و الراقية التي تزيد من جاذبيتها وتمنحها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد نسرين أمين على تسريحات الشعر و صيحات المكياج التي تتناسب مع لون بشرتها و تبرز جمال ملامحها.

 

نسرين أمين
نسرين أمين
نسرين أمين
نسرين أمين
نسرين أمين
نسرين أمين
نسرين أمين
نسرين أمين
نسرين أمين
نسرين أمين
نسرين أمين
نسرين أمين
نسرين أمين
نسرين أمين
نسرين أمين
نسرين أمين
نسرين أمين
نسرين أمين
نسرين أمين
نسرين أمين
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