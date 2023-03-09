في عيد ميلادها.. إطلالات أثارت الجدل لـ نسرين أمين

يصادف اليوم 9 مارس عيد ميلاد الفنانة نسرين أمين والتي أتمت 39 عاما، وتعد من النجمات التي تجذب الأنظار نجو إطلالاتها وأزيائها اللافتة.

تحرص نسرين أمين دائما على مشاركة متابعيها و جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بأبرز الصور و الإطلالات التي كشفت عن ذوقها الراقي و الأنيق.

تحرص نسرين أمين على متابعة أحدث صيحات الموضة و أختيار ما يتناسب معها و يبرز رشاقتها وقوامها المثالي، كما تفضل التنوع و التجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الأزياء.

تقوم نسرين امين بتنسيق الأحذية و الحقائب و الإكسسوارات الأنيقة و الراقية التي تزيد من جاذبيتها وتمنحها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد نسرين أمين على تسريحات الشعر و صيحات المكياج التي تتناسب مع لون بشرتها و تبرز جمال ملامحها.

نسرين أمين

نسرين أمين

نسرين أمين

نسرين أمين

نسرين أمين

نسرين أمين

نسرين أمين

نسرين أمين

نسرين أمين