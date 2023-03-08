بفستان لافت.. أحلام تستعرض أناقتها في ‫سعودي آيدول| شاهد

حرصت الفنانة أحلام على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها في سعودي آيدل.

تألقت أحلام في الصور بإطلالة لافتة و أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة و اتسم التصميم بالقماش المطرز بالكامل و بحزام حول الخصر كشف عن رشاقتها و زاد من أناقتها.

أكملت الفنانة أحلام إطلالتها بمجموعة من المجوهرات الراقية و الفخامة التي زادت من جاذبيتها و منحتها إطلالة متكاملة نالت إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت الفنانة الخليجية أحلام على خصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة و الغير مبالغ فيها.