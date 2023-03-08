عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان لافت.. أحلام تستعرض أناقتها في ‫سعودي آيدول| شاهد

أحلام
أحلام

حرصت الفنانة أحلام على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها في سعودي آيدل.

txt

بفستان لافت.. بشرى تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

txt

رقم صادم ومبلغ خرافي.. سعر تيشيرت هيفاء وهبي يثير الجدل.. شاهد

تألقت أحلام في الصور بإطلالة لافتة و أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة و اتسم التصميم بالقماش المطرز بالكامل و بحزام حول الخصر كشف عن رشاقتها و زاد من أناقتها.

أكملت الفنانة أحلام إطلالتها بمجموعة من المجوهرات الراقية و الفخامة التي زادت من جاذبيتها و منحتها إطلالة متكاملة نالت إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت الفنانة الخليجية أحلام على خصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة و الغير مبالغ فيها.

 

احلام أسعار إطلالات أحلام إطلالات أحلام فساتين احلام أسعار فساتين أحلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الزمالك: لجنة الانضباط قررت إيقاف كهربا 8 مباريات

20 جنيها في الصندوق و2 جنيه للكانز.. انخفاض حاد بأسعار البيبسي

مفاجأة.. اتحاد الكرة يعلن القرار النهائي في عقوبة إيقاف كهربا 8 مباريات

صدمة أهلاوية في صالح صنداونز.. 3 مخاوف تثير رعب الأحمر قبل المواجهة الحاسمة

ننشر أسعار منتجات يبسي بعد خفض الأسعار

طالع ولا نازل ؟ مفاجأة في أسعار الأرز بـ شهر رمضان 2023

يوم عاصف.. أول رد فعل من أيمن أشرف عقب استبعاده من قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز

التأجيل هو الحل.. مواجهة الأهلي والقطن الكاميروني تثير أزمة في الدوري

موضوعات متعلقة

بفستان لافت.. بشرى تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

طريقة عمل عصاج الكبد والقوانص.. جديدة وغير تقليدية

الكشف عن طبيعة عمل أدوية الكوليسترول ودورها في خفض النوبات القلبية

رقم صادم ومبلغ خرافي.. سعر تيشيرت هيفاء وهبي يثير الجدل.. شاهد

بلاش أكل المحاشي.. هاني الناظر يحذر من هذه العادات قبل رمضان

تحذير.. طهي المكرونة بهذه الطريقة يسبب كوارث صحية

بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل تارت البطاطس باللحمة والجبن

بريطاني يكتشف إصابته بسرطان المثانة بسبب إعلان | تفاصيل

ترشيحاتنا

بسبب الأمطار.. حالة من الاستنفار بالعاصمة العراقية بغداد.. ماذا يحدث؟

كارنيه عضوية الأهلي | نجل صلاح قابيل يهدي مقتنيات والده لمتحف الفن المصري

قائمة المنقولات الزوجية اتق الله فى كريمتنا ..أول تعليق لعريس الإسكندرية عليها

تخفيضات 30% قبل رمضان 2023| الأرز بـ 15 جنيها.. وهذا سعر اللحوم في منافذ الزراعة

للمهام اليومية.. سيتروين مستعملة بـ 90 ألف جنيه | تفاصيل

مدبولي: التعويم أفاد الصناعة وزاد من تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عُقب سيجارة أحرقها.. تعرف على موعد افتتاح كاتدرائية نوتردام للزوار|تفاصيل

بفستان لافت.. أحلام تستعرض أناقتها في ‫سعودي آيدول| شاهد

بفستان لافت.. بشرى تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

لا نملك لها سوى الدعاء.. تفاصيل أزمة صحية كبيرة لـ شيرين الطحان

فيديو

القديمة تحلى.. رجل يترك عروسه يوم زفافه ويحتضن زوجته الأولى |فيديو جراف

حكاية أغرب قائمة زواج في مصر.. ماذا كتب أبو العروسة؟

حقيقة تسونامي وانحسار مياه شواطئ البحر المتوسط | ماذا يحدث ؟

رفضت الرجوع للبيت فقتل العيلة كلها .. تفاصيل مذبحة الإسكندرية |تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ