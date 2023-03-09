الاحتواء في أفريقيا|خالد الغندور يسخر من منتقدي ركلة جزاء الجزيري أمام الترجي

علق الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، على ركلة جزاء سيف الدين الجزيري، لاعب الزمالك، أمام الترجي الرياضي التونسي.

وقال الغندور، في تصريحات تليفزيونية، إن البعض يتحدث سواء هنا في مصر وجماهير الترجي عن عدم أحقية الزمالك في الحصول على ركلة جزاء.

واختتم خالد الغندور تصريحاته ساخرا: “الاحتواء في أفريقيا”.

ويلعب الزمالك ضد شباب بلوزداد الجزائري، يوم السبت 17 مارس، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ورفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، إقامة المباراة على ملعب نيلسون مانديلا (براقي) لأسباب تقنية، ليوافق على إقامة المباراة على ملعب 5 جويلية في العاصمة الجزائر، بعدما طلب النادي الجزائري تغيير الملعب بسبب بعد المسافة على الجمهور.

ونشر نادي شباب بلوزداد الجزائري بيانًا عبر صفحته على “ فيس بوك” جاء فيه: "بعدما كان مقررا أن يكون لقاء الزمالك في ملعب 19 ماي 1956 بعنابة، تؤكد إدارة شباب بلوزداد و بعد طلب منها للاستقبال في الجزائر العاصمة تقرر بشكل رسمي استقبال نادي الزمالك المصري في إطار الجولة الخامسة من دور مجموعات منافسة رابطة أبطال أفريقيا، بملعب 05 جويلية 1962، بعدما تعذر قبول طلب الاستقبال في ملعب نيلسون مانديلا ( براقي ) لأسباب تقنية".