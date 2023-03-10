خالد الغندور : مشاركة الأهلي في البطولة العربية إضافة لها نظرا لشعبيته الكبيرة

ترددت أنباء قوية خلال الأيام الماضية، أن النادي الأهلي رفض المشاركة في البطولة بسبب دعوته للمشاركة في البطولة ولكن من الأدوار التمهيدية.



وكتب خالد الغندور عبر حسابه على فيسبوك "مشاركة النادي الأهلي في البطولة العربية اضافة لها نظرا للشعبية الكبيرة و الجالية المصرية المتواجدة في السعودية و غيابه عنها خسارة للبطولة و ده رأيي انا".

وكان النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، أعلن في وقت سابق من خلال بيان رسمي عبر موقعه الرسمي، عن رفض المشاركة في البطولة.



ويستعد الأهلي في الوقت الحالي لمواجهة صن داونز، عصر يوم السبت المقبل في بريتوريا ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.