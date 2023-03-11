المشدد وغرامة 15 ألف جنيه تواجه عصابة تصنيع الأسلحة النارية بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية من ضبط تشكيل عصابي، تخصص فى الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر "بدون ترخيص".

وعقب تقنين الإجراءات، تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم حال إستقلالهم سيارة قيادة أحدهم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية، وبحوزتهم ( 6 فرد خرطوش محلى الصنع وعدد من الطلقات لذات العيار - عدد 3 هواتف محمولة - مبلغ مالى).

وبمواجهتهم أقرا بإشتراكهما مع باقى المتهمين فى نشاطهما الإجرامى وحيازتهما للمضبوطات بقصد التصنيع والإتجار والمبالغ المالية من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما ، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة حيازة الأسلحة النارية دون ترخيص

وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الاسلحة.

حيث عاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.