كواليس جديدة بينهما.. ميكالي يكشف حديثه مع روي فيتوريا

أكد روجيرو ميكالي مدرب منتخب مصر الأولمبي تواصله أسبوعيا مع روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الأول.

قال ميكالي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أتواصل مع روي فيتوريا شبه أسبوعيا، مقيمين في نفس المكان وهذا يسهل علينا المحادثات والأمور"

وأضاف: "نتحدث عن احتياجات المنتخب الأول فهو الهدف الأهم بالطبع وكل ما يحتاجه سيتم توفيره"

وواصل:"نتحدث عن الخطط والأفكار المستقبلية سواء على المدى القريب أو البعيد ومهم فكرة كيفية الأداء في المباريات لدينا نقاط مشتركة كل واحد له خصوصياته ولكن الطريق واحد وهي خدمة الكرة المصرية بالرغم من اختلاف المنهجية على المستوى الفني"