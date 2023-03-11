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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صحف الكويت .. اتفاق على استئناف العلاقات بين السعودية وإيران .. روسيا تتهم الغرب بتأجيج التظاهرات في جورجيا.. أردوغان يقدم موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى 14 مايو

صدى البلد

مصر تتطلع لإسهام الاتفاق بين السعودية وإيران فى تخفيف التوتر بالمنطقة
مسؤول أوروبي يكشف عن خطة جديدة لدعم أوكرانيا
الرئيس التونسي يعتزم إعادة العلاقات الدبلوماسية مع دمشق
استشهاد طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
شمخاني: الاتفاق الإيراني السعودي سيؤدي لتنمية الاستقرار والأمن الإقليميين
 


سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

ونقلت صحيفة "الراي" عن بيان أصدرته وزارة الخارجية المصرية قولها إنها تتابع باهتمام الاتفاق الذي تم الإعلان عنه باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية. 

وأعربت مصر عن تطلعها لأن يسهم الاتفاق فى تخفيف حدة التوتر فى المنطقة، وأن يعزز من دعائم الاستقرار والحفاظ على مقدرات الأمن القومى العربى، وتطلعات شعوب المنطقة فى الرخاء والتنمية.

على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الوطن" إن السعودية وإيران والصين، أعلنت في بيان ثلاثي، الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران، وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، مضيفة أنه "جرت مباحثات في بكين، خلال الفترة من 6 إلى 10 مارس الجاري، بين وفدي السعودية وإيران برئاسة الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، مستشار الأمن الوطني في السعودية، وعلي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران".

وذكرت "الجريدة" أن الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن عزمه إعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع دمشق، قائلاً إنه لا يوجد أي مبرر لعدم وجود سفير تونسي في العاصمة السورية دمشق وعدم وجود سفير سوري في تونس.

وقالت "الأنباء" إن وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت مساء أمس استشهاد طفل فلسطيني، برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة قلقيلية، في الضفة الغربية، مضيفة أن "الطفل أمير مأمون عودة، البالغ من العمر 16 عامًا، استُشهد برصاصة أطلقها عليه الجيش الإسرائيلي في منطقة الصدر في قلقيلية"، موضحة أنه "باستشهاد الطفل أمير عودة يرتفع عدد شهداء فلسطين منذ بداية العام إلى 81 شهيدًا بينهم 15 طفلًا، وسيدة واحدة".

دوليًا، نقلت "القبس" عن مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي قوله إن الاتحاد ربما يضخ قريبا 3.5 مليار يورو (3.7 مليار دولار) إضافية في الصندوق المستخدم لشراء الأسلحة لأوكرانيا.

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وقالت "الوطن" إن الكرملين أكد أن يد الغرب "المعادية لروسيا" تقف وراء الاحتجاجات في جورجيا هذا الأسبوع، بينما وصفت وزارة الخارجية الروسية هذه الأحداث بأنها "محاولة انقلاب". وشبّه وزير الخارجية سيرغي لافروف التظاهرات التي شهدتها جورجيا بالثورة الأوكرانية في العام 2014، التي تعتبرها موسكو محاولة انقلاب دبّرها الغرب.

وذكرت "الراي" أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، أعلن أن توقيع الاتفاق بين بلاده والسعودية سيؤدي إلى "تنمية الاستقرار والأمن الإقليميين". وقال شمخاني للحديث عن الاتفاق على استئناف العلاقات الثنائية بين البلدين برعاية الصين، إن "إزالة سوء التفاهم والتطلع إلى المستقبل في العلاقات بين طهران والرياض، سيؤدي بالتأكيد إلى تنمية الاستقرار والأمن الإقليميين".

وقالت "الجريدة" إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قدم رسميا موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية إلى 14 مايو، وذلك قبل شهر من الموعد المحدد سلفا. وقال أردوغان في كلمة عقب التوقيع على قرار إجراء الانتخابات: "شعبنا سيذهب إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيسه ونوابه في 14 مايو".

 

مصر الكويت الرئيس التونسي ايران السعودية الصحف الكويتية

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