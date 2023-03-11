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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

خلي بالك.. أسباب تؤدي لتآكل إطارات السيارة ونصائح للحفاظ عليها

صدى البلد

تعتبر الإطارات من أهم الأجزاء الحيوية في السيارة والتي تؤثر بشكل مباشر على سلامة السائق والركاب في حالة وجود خلل بها، وتؤدي القيادة المتهورة أو الخاطئة الى تعرض الإطارات لتآكل والتلف بشكل سريع.

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أهم الأسباب التي تؤدي لتآكل إطارات السيارة:

  • الأحمال الزائدة على السيارة، حيث يحذر خبراء السيارات من الضغط الزائد على الإطارات وأساسات السيارة.
  • زوايا الإطارات غير متناسقة، من المهم جدا ان تكون جميع زوايا الإطارات متساوية معا لهم جميعا و لكن إذا كان هناك عيب في المحور المركزي للسيارة سيؤدي إلى انحرافات في زاوية الإطارات .
  • زيادة ضغط الهواء، يشكل ضغط الهواء الزائد عن الحد الطبيعي خطورة على سلامة الإطارات.
  • الطرق الوعرة والمطبات، حيث تؤدي الى تلف الإطارات بسرعة، مما يؤدي الى وجود شقوق وقطع بها
  • القيادة بعنف والاستعراض مما يؤدي الى زيادة تآكل إطارات السيارة بسرعة
  • يساهم التآكل على قضبان التوجيه أيضًا في تآكل الإطارات من الداخل، وبشكل غير متساوٍ. ولتجنب تآكل الإطارات المبكر، يجب عليك فحص قضبان التوجيه وتوازنها بانتظام.
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نصائح لحماية اطار السيارة 

  • تجنب التعرض للشمس ، بسبب انها تقوم بارتفاع درجة حرارة المطاط بشكل كبير وتجفيفه وينتج عن ذلك تشققات وتلف السيارة ككل .
  • الحفاظ على ضغط الهواء المناسب لكل اطار ومراعات المستوى المطلوب ، وهذا متواجد في كتيب الارشادات لكل سيارة واطار
  • استخدام غاز النيتروجين بسبب قدرته العالية بالحفاظ على ضغط الإطارات والحفاظ على درجة حرارة الإطارات وحمايتها من الارتفاع حرارته ، و والحفاظ على المطاط بشكل ملموس وتعمل على استمرار مرونته ومنع تشققه.
  • تجنب اصلاح ثقوب الإطارات من خلال وضع " خوابير " واستبدالها بلحام داخلي ، لان ذلك الطريقة البدائية تسبب في انقسامات داخل السلك المتواجد بمنتصف الاطار وتنتج عنها انفجارات مفاجئة بالاطار .
إطارات السيارة تآكل زوايا الإطارات الطرق الوعرة

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