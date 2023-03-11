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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرة نمساوية تطالب الحكومة ببذل جهد أكبر في حماية المناخ

وزيرة الطاقة والمناخ
وزيرة الطاقة والمناخ النمساوبة

طالبت وزيرة الطاقة والمناخ ليانور جويسلر، الحكومة ببذل جهد أكبر في مجال حماية المناخ.
وقالت جويسلر في تصريح لها اليوم السبت إن خطة التنمية التي أعلنها المستشار كارل نيهمر - أمس - لم تتضمن التزاما قويا بحماية المناخ؛ بما يتوافق مع مباديء حزب الخضر الذي تنتمي اليه ويشارك في الائتلاف الحكومي.

وأوضحت أن قول المستشار إن "النمسا هي دولة السيارات بامتياز"؛ يعكس عدم الالتزام الأيديولوجي الكاف بإنهاء الاعتماد على السيارات، التي تعمل بمحرك الاحتراق التقليدي.

وقالت إن اعتماد القليل من التكنولوجيا لن يحافظ على المناخ، و"نحن نوصي بأن تأخذ الحكومة أزمة المناخ على محمل الجد".

وأضافت أنه عندما يتعلق الأمر بحماية المناخ يمكن الاعتماد فقط على حزب الخضر، مشيرة إلى نجاح الحزب في منع استخدام الأكياس البلاستيكية، وإجراء فحص المناخ لمشاريع الطرق السريعة واعتماد تذكرة المواصلات العامة الشاملة والمعروفة باسم تذكرة المناخ.

حزب الخضر النمسا وزيرة الطاقة والمناخ

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