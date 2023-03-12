شاهد.. مشادة كلامية بين المتهم بقتل محامى كرداسة وأسرة المجنى عليه

شهدت جلسة النطق بالحكم على المتهم بقتل محامى كرداسة بندارى حمدى، مشادة كلامية بين المتهم وأسرة المجنى عليه.

وقضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة الجيزة الابتدائية، بإحالة أوراق المتهم بقتل بنداري حمدي، والمعروفة إعلاميا بـ “واقعة محامي كرداسة”، لفضيلة المفتي، وتحديد جلسة 12 مارس للنطق بالحكم.

وجاء في أمر الإحالة، أن كهربائي سيارات وصائد حيوانات، مقيم في أبورواش، في 6 ديسمبر 2022، قتل المجني عليه بنداري حمدي عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، ظنا منه أنه تواطأ مع خصومه في إهدار حقوقه القانونية، فتولدت لديه فكرة إجرامية محكمة، لقتل المجني عليه.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم على القتل، وأعد لذلك الغرض بندقية آلية، وذخائر، وتوجه إليه وأطلق عليه وابلا من الأعيرة النارية، ما أحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، لاتهامه بإحراز سلاح آلي وطلقات آلية.