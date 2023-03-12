ميدو يفتح النار علي محمد صبحي بسبب هدف إنبي

قال الإعلامي أحمد حسام (ميدو)، إن محمد صبحي حارس مرمى فريق الزمالك يتحمل خطأ هدف إنبى بنسبة كبيرة.

كتب ميدو فى تغريدة له عبر حسابه على تويتر "صبحي وحش اوي..هو سبب هزة الفريق بوكسين مالهومش أي لازمة وهو لوحده خالص والجول اللي دخل فينا طالع غلط وقافل غلط!!".







تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي بهدف أمام الزمالك في المباراة التي تجمع بينهما في إطار الجولة ال 21 على استاد القاهرة الدولي.



سجل الهدف رفيق كابو في الدقيقة 21 بعد تمريرة سحرية من محمد حمدي وسط دفاعات الزمالك لينفرد كابو بمحمد صبحي ويضع الكرة من أسفل قدم الحارس لتسكن الكرة الشباك وتعلن عن هدف أول للفريق البترولي.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة، بينما يأتي فريق إنبي في المركز الـ15 برصيد 17 نقطة.