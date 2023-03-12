اللاعيبة كلها وحشه.. تعليق ناري من ميدو بعد خسارة الزمالك أمام إنبي

علق الإعلامي احمد حسام ميدو علي فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي على الزمالك، بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة الدولي في الجولة 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.



وكتب ميدو فى تغريدة عبر حسابه علي تويتر "مش فاهم ‎الزمالك ..الفرقة ظبطت الماتش اللي فات والنهارده اللاعيبة كلها وحشه وبيلعبوا باستهتار كبير..ايه القصه؟"



ترتيب الزمالك وإنبي في الدوري المصري

بتلك النتيجة يتجمد رصيد الزمالك عند 33 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما ارتفع رصيد إنبي إلى 20 نقطة ويصعد إلى المركز الثالث عشر في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة