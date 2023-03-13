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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات مصورة تكشف للمرة الأولى تصميم وألوان هاتف أوبو Oppo Find X6 Pro

هاتف أوبو Oppo Find
هاتف أوبو Oppo Find X6 Pro

كشفت تسريبات مصورة للمرة الأولى تصميم وألوان هاتف Oppo Find X6 Pro الرائد والمقرر أن تطلقه شركة أوبو الصينية خلال الأيام المقبلة، حيث سيحصل الهاتف على تصميم شبابي أنيق بوحدة كاميرا خلفية مختلفة ، بالإضافة إلى حصوله على ألوان الأبيض والأخضر. 

 

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Oppo Find X6 Pro سيضم وحدة كاميرا دائرية سيكون الجزء العلوي منها مصنوعًا من الزجاج اللامع مع كاميرتين وفلاش LED ، أما الجزء السفلي فيتميز بكاميرا واحدة، مع الشعار الخاص بشركة Hasselblad  المصنعة للكاميرا. 

 

وسيحصل هاتف أوبو  Oppo Find X6 Pro على كاميرا ثلاثية خلفية بدقة 50 ميجابكسل، مع مستشعر Sony IMX890 50MP للكاميرا الرئيسية ، مع كاميرتين بمستشعري  Sony IMX890 + Samsung JN1، مع دعم الكاميرا الرئيسية تثبيت الصورة البصري، وكاميرا أمامية بمستشعر Sony IMX709 بدقة 32 ميجابكسل.

وسيأتي هاتف أوبو  Oppo Find X6 Pro بشاشة منحنية ضيقة الحواف من نوع  AMOLED، قياس 6.74 بوصة ، مع معدل تحديث الشاشة 120 هرتز، ودقة 2772 × 1240 بكسل ، مع نوتش صغير على هيئة ثقب في أعلى الشاشة، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع حواف سميكة نسبيا، وحجم 207 جرام، مع تعتيم 2160 هرتز PWM  .

وسيعمل هاتف أوبو  Oppo Find X6 Pro بمعالج من نوع   Snapdragon 8+ Gen 1 SoC من شركة كوالكوم الأمريكية إلى جانب معالج  Dimensity 9200 من شركة ميديا تيك، مع ما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5x و 512 جيجابايت للتخزين الداخلي  UFS 4.0، مع بطارية 4800 مللي أمبير. 

  

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