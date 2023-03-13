مديرة مدرسة تعتدي بالضرب على معلمة بالمنصورة.. والتعليم ترد

أصيبت مدرسة بحالة من الإعياء داخل مدرسة الفردوس الابتدائية بنين، بمدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، نتيجة خلاف بينها وبين مديرة المدرسة، اتهمتها بالتعدي عليها ضربا وتم نقلها بواسطة سيارة الإسعاف للمستشفى لتلقي العلاج.

وقال المدرسة حنان محمد : " إنها تعرضت للضرب ومنذ تولي مديرة المدرسة، زمام الأمور، وهناك مشكلات في العمل كثيرة جدا، ولم أستطع أن أستمر في العمل وسط هذه المشكلات ليست معي وحدي إنما مع باقي زملائي وزميلاتي في المدرسة، فقمت بعمل طلب نقل من المدرسة، نظرا لإني سأحال لسن التقاعد القانونية بعد 9 أشهر، ولا أريد أن أختم حياتي المهنية بشكل مخزى".

وأضافت: "مديرة المدرسة في تعنتت فى تنفيذ أمر النقل وقامت بالتعدي علي بالضرب لكما في صدري ووجهي، مما أفقدني وعيي، وأصيبت بضيق تنفس، وتم نقلي المستشفى لتلقي العلاج".

وقال ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الدقهلية، إنه فور علمه بالواقعة أمر بتشكيل لجنة متابعة وإحالة الواقعة للتحقيق لبيان المخطئ وحسابه تبعا للوائح والقوانين.

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