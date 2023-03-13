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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

عمري 21 عاما.. فهل يصح لي الزواج دون ولي؟ علي جمعة يجيب

الزواج
الزواج

هل يصح زواج المرأة بدون ولي، أي تُزوِّج نفسها بنفسها وهي تبلغ من العمر 21 عاماً؟ .. سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

هل يصح زواج المرأة بدون ولي؟

قال على جمعة مفتي مصر الأسبق، في بيان صحة زواج المرأة بدون ولي لمن بلغت 21 عاماً:"جمهور الفقهاء يقولون إنه حرام أن تتزوج المرأة بلا ولي، والحديث في ذلك واضح وجلي وأنه: ( لا زواج إلا بولي وشاهدي عدل ) والحديث الآخر : ( أيُّما امرأة زَوَّجت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل) هذا مذهب الجمهور.

أما سيدنا أبو حنيفة فهو يرى أن المرأة تُزوج نفسها بغير ولي ، وأن الولي شرط كمال وليس شرط صحة ، والفرق بين شرط الكمال وشرط الصحة واضح، فشرط الصحة معناه أنه لا يصح الزواج إلا بولي كما هو عليه الجمهور والشافعية والمالكية...إلخ، وشرط الكمال معناه أنه يجوز ولكن من الأحسن أن يكون الولي حاضرا معها.

وتابع: عندنا في مصر كنا تبعاً للخلافة العثمانية، والخلافة العثمانية في تركيا كانت تتمذهب بمذهب الأحناف ولذلك أخذنا كل فقهنا في القانون بمذهب السادة الأحناف، وأصبح الآن المذهب المعمول به في مصر رسمياً ، والمذهب المفتى به في مصر رسمياً ، والمذهب المأخوذ به في القضاء الشرعي وليس القضاء المعتاد رسمياً من الشريعة هو مذهب أبي حنيفة، ولذلك البنت في مصر إذا بلغت 21 عاماً فإنه يمكن لها أن تُزوِّج نفسها حتى من غير ولي.

وأوضح عضو كبار العلماء أن الولي حينئذ يمكن أن يعترض على الكفاءة ، فمثلاً ذهبت البنت وهي وجيهة وابنة ناس أغنياء وتزوجت زوجاً فقيراً لا يستطيع أن يصرف عليها، فهنا يستطيع الولي أن يعترض لدى القاضى ويطلقها منه خاصةً قبل الدخول بها.

وشدد: إذن فالسؤال واضح والمسألة فيها خلاف ونحن نسير في مصر على مذهب الحنفية في أن تُزوِّج الفتاة نفسها من غير ولي ويصح الزواج ولا يكون حراماً أو زناً .. إلى آخره، بل هو زواج صحيح .

واختتم قائلاً: هناك نداء إلى كل الآباء في هذا العصر الذي نعيش فيه -خاصةً وقد خف الضبط الاجتماعي- أن يكونوا حكماء في هذا، وزواج البنت بمن تريد أولى من ذهابها هنا وهناك وقطعها للأسرة ، فالبنت تتزوج بمن تريده تحت نظر الأسرة ورعايتها -حتى مع رفضهم له- أولى من أن تذهب وتتزوج بالرغم منهم وبعيداً عنهم وتصبح الأمور في الحياة أكثر تعقيداً وسوءًا، والبنت مُعرَّضة لضياع أكبر في هذه الحالة من الضياع الذي تتعرض له وهم معها مستمرون.

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