كشفت عن معاناتها.. موديل شهيرة تستغيث من الظلم وتعلن سر اختفائها

كشفت عارضة الأزياء والانفلونسر الشهيرة نور عريضة، سر اختفاءها من مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، وقلة ظهورها في مناسبات علنية في منشور لها عبر موقع فيسبوك.

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ونشرت نور عريضة التي تعد من مشاهير السوشيال ميديا، ويتابعها الملايين لنجاحاتها وعلاقتها بابنتها أيلا بمشاهدات عالية، وصورة جديدة لها ظهرت فيها بشكل مقلق لمتابعيها.

وعلقت نور عريضة على صورتها قائلة: "من أكثر الأسئلة والرسائل اللي وصلت لي بآخر كام شهر بتقول: "وينك نور؟ ما عاد تنشري زي زمان؟ ليه اختفيتي؟ ليه ما منشوفك؟ هالشي رح يأذي شغلك! يمكن الناس ينسوكي! يمكن البراندز ينسوكي!".

واستطردت نور عريضة التي يعتبرها الكثيرين مثل أعلى وقدوة لهم عبر السوشيال ميديا:" أنا من النوع اللي بخبّي مشاعره. ما بحب عبّر و خبّر و اعطي تفاصيل… بس اليوم حسّيت يمكن برتاح اذا بحكي.. ‎هالسنة اللي مرّت كانت الاصعب عليّ.. خسرت جدّتي و جدّي بفرق كم شهر.. انا عايشة مشانهن كنت. الوحدة بباريس قتلتني.. لازم كون الزوجة، و الام، و الطباخة، و المدرّسة، و ستّ البيت، و سيّدة الأعمال، بلا اي مساعدة. انا و جورج وحدنا".