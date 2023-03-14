خبراء الرياضة في المؤتمر العلمي الأول بجامعة دمياط

نظمت جامعة دمياط المؤتمر العلمى الأول لكلية التربية الرياضية بجامعة دمياط، تحت عنوان الابتكار في المجال الرياضي بين الواقع والمأمول”.

وافتتح المؤتمر، الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة، بمشاركة أكبر تجمع من خبراء الرياضة فى مصر ويأتى على رأسهم الدكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك السابق والدكتور محمد صبحي حسنين نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور حسين السمري رئيس قطاع التربية الرياضية للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة كوثر الموجي رئيس لجنة الترقي وأساتذة المساعدين كلية التربية الرياضية وجميع عمداء كليات التربية الرياضية فى الجامعات المصرية وأعضاء لجنة قطاع التربية الرياضية بالمجلس الأعلى للجامعات من الخبراء الكبار.

ووجه رئيس الجامعة، الشكر والتقدير للدكتور محمود المتبولى عميد كلية التربية الرياضية وكل من أسهم فى الإعداد للمؤتمر بهذا الشكل اللائق بهذا الحدث الكبير، وتمنى للمؤتمر النجاح و الخروج بتوصيات تليق بهذا الحدث الأكاديمى المتميز الذى يجمع من يمتلكون الخبرة الأكاديمية والميدانية فى الوقت ذاته.

ثم ألقى الدكتور حمدان ربيع المتولي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث كلمة عبر فيها عن سعادته بتنظيم كلية التربية الرياضية هذا الحدث بكل مهنية ولنجاح إدارة الكلية فى حشد كل هذه الأسماء الكبيرة فى عالم الرياضة.

وقام رئيس الجامعة وعميد الكلية بتكريم رواد وخبراء الرياضة المصريين من الأكاديميين، وتبع ذلك بدء جلسات المؤتمر، ثم انعقدت جلسة شهر مارس للجنة قطاع التربية الرياضية بالمجلس الأعلى للجامعات لأول مرة بجامعة دمياط.

وحضر الجلسة الافتتاحية الدكتور عبد الحميد عبد الفتاح السيد خضر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حمدان ربيع المتولي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور وائل فاروق الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والنائبة إفيلين متي عضو مجلس النواب، والنائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ.

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