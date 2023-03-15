يوم بيئي ترفيهي على هامش الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه بالغردقة

نفذت شركة مياه البحر الأحمر، يوم بيئي ترفيهي على هامش الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه "كل نقطة بتفرق"، وتم تنفيذ اليوم البيئي بمشاركة الشباب والرياضة ومديرية التربية والتعليم وجمعية المرشدات.



ويتضمن اليوم العاب تفاعلية ومسابقات فنية ومسرح عرائس وعدد من الأنشطة للتوعية بالترفيه ورفع وعي المشاركين بأهمية المياه وضرورة ترشيد استهلاكها وعدم إهدار مياه الشرب واستخدامها في غير الأغراض المخصصه لها.

كما تم تنفيذ ندوات لتوعية المشاركين من خلال فريق التوعية ومنطقة وعظ البحر الأحمر.

ومن جهة أخرى، تم توزيع مطبوعات ومطويات تحمل عدد من رسائل التوعية كما تم التعريف بالخدمات التي تقدمها الشركة وفى مقدمتها خدمة تطهير الخزانات وخدمة الخط الساخن 125 الذى يعمل طوال ٢٤ ساعه على تلقى استفسارات وشكاوى المواطنين والتعامل معها على الفوروخدمة الواتس آب whatsapp على رقم 01001849993 والخاص بتلقي الاستفسارات حول مواعيد ضخ المياه.