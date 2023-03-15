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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

يوم بيئي ترفيهي على هامش الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه بالغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

نفذت شركة مياه البحر الأحمر، يوم بيئي ترفيهي على هامش الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه "كل نقطة بتفرق"، وتم تنفيذ اليوم البيئي بمشاركة الشباب والرياضة ومديرية التربية والتعليم وجمعية المرشدات.
 

ويتضمن اليوم العاب تفاعلية ومسابقات فنية ومسرح عرائس وعدد من الأنشطة للتوعية بالترفيه ورفع وعي المشاركين  بأهمية المياه وضرورة ترشيد استهلاكها وعدم إهدار مياه الشرب واستخدامها في غير الأغراض المخصصه لها.

 

كما تم تنفيذ ندوات لتوعية المشاركين من خلال فريق التوعية ومنطقة وعظ البحر الأحمر. 

 

ومن جهة أخرى، تم توزيع مطبوعات ومطويات تحمل عدد من رسائل التوعية كما تم التعريف  بالخدمات التي تقدمها الشركة وفى مقدمتها خدمة تطهير الخزانات وخدمة الخط الساخن  125 الذى يعمل طوال ٢٤ ساعه على تلقى استفسارات وشكاوى المواطنين والتعامل معها على الفوروخدمة الواتس آب whatsapp على رقم  01001849993 والخاص بتلقي الاستفسارات حول مواعيد ضخ المياه.

الغردقة التربية والتعليم مياة الشرب البحر الأحمر مديرية التربية والتعليم ترشيد استهلاك المياه الشباب والرياضة

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