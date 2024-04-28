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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عبد المنعم السيد: المؤتمر الاقتصادي العالمي يحضره 1000شخصية عامة بمشاركة 92 دولة..فيديو

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية ، إن منتدى الاقتصاد العالمي من أكبر المنتديات الاقتصادية على مستوى العالم ، لافتا الى أهمية مشاركة مصر في هذا المنتدى، ويحضره أهم رؤساء وزعماء العالم .

وتابع السيد ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " اليوم "، والمذاع على فضائية " دي ام سي " ، أن المؤتمر يحضره 92 دولة مشاركة ، وأكثر من 1000 شخص من رؤساء الدول، متابعا أن المؤتمر الاقتصادي الدولي يحث على المشاركة الاقتصادية الدولية في اطار المناخ الاقتصادي العالمي .

وأكمل ، أن المؤتمر يتناول موضوعات النمو والطاقة ، ومشاركة مصر به تعكس تواجدها على الساحة العالمية.

وأردف: رئيس الوزراء أوضح الرؤية التي تسير بها الدولة المصرية ، واتجاهها لبرنامج الاطروحات ، والتوجه نحو تمكين القطاع الخاص .

▶️ شاهد هذا الفيديو https://www.facebook.com/share/v/PHPYVitkp8XpGM12/?mibextid=21zICX

الد تمكين القطاع الخاص رئيس الوزراء عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية

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