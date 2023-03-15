بالتعاون مع الشباب والرياضة.. جامعة سوهاج تُنظم دورة صقل المهارات الكشفية لـ"الجوالة"

نظمت إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة سوهاج، بالتعاون مع الإدارة العامة للجامعات بوزارة الشباب والرياضة دورة صقل المهارات الكشفية لجوالي وجوالات الجامعة، التي استهدفت ٤٥ جوال وجوالة من عشائر كليات الجامعة، وذلك بمركز التدريب الكشفي بكلية الصيدلة.

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة أن ادارة الجامعة لا تتوانى عن تنظيم أي نشاط طلابي في مختلف المجالات، وتقديم اوجة الدعم لها، لإيمانها بمدى أهمية تلك الأنشطة في بناء شخصيات الطلاب وغرس القيم والأخلاق الحميدة بهم، الي جانب الثقة بالنفس وحب الولاء والانتماء للوطن.

جامعة سوهاج

وأوضح الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن جلسات الدورة تضمنت التدريب على مهارات الحبال، تقاليد العلم، الملاحة وتحديد الاتجاهات ليلاً ونهارا، إلى جانب الشفرات والتخاطب وأعمال الريادة، والقياسات والارتفاعات وتقاليد الرحلة الخلوية.

وحاضر في الدورة طارق القلاوي مفوض التدريب الدولي بالكشافة الجوية، وياسر طايع المفوض العام لجمعية فتيان الكشافة وعمار الدردير مفوض مرحلة الجوالة بالجمعية البحرية.