"حياة كريمة" بديوان محافظة سوهاج يحصد المركز الثالث بـ"مصر للتميز الحكومي"

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فوز فريق عمل وحدة حياة كريمة بديوان عام محافظة سوهاج بجائزة المركز الثالث بالدورة الثالثة لجائزة مصر للتميز الحكومي، عن فئة فريق العمل المتميز، وتسلم الجائزة الدكتور محمد عبدالهادي نائب مدير الوحدة.

وذلك خلال فعاليات حفل توزيع جوائز التميز الحكومي الذي عقدته الوزارة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، دكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ومريم الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء بالإمارات، وبمشاركة عدد من الوزراء والمحافظين والسفراء وعدد من أعضاء المجالس النيابية، وممثلي دولة الإمارات العربية الشقيقة.

وعن فئة مكاتب التأھيل الاجتماعي، فاز مكتب تأھيل سوھاج بمحافظة سوھاج بالمركز الثالث، وتسلم الجائزة محمد محمود أحمد، وعن فئة المدير العام حصل أسامة المصري مدير عام إدارة السياحة بالمحافظة على المركز الرابع.

وقالت دكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن جائزة مصر للتميّز الحكومي تهدف إلى تحفيز روح التنافس والتميّز على مستوى الموظفين من جهة، وعلى مستوى المؤسسات الحكومية من جهةٍ أخرى، لافته إلى تكريم المتميزين في أداء الخدمات العامة الأمر الذي يرسخ قِيَم العطاء والانتماء.

محافظة سوهاج

ويُحفِّز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة، وذلك للمساهمة في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 وبخاصة هدف "حوكمة مؤسسات الدولة وتعزيز الشراكات".

وتقدم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بالتهنئة للفائزين من أبناء المحافظة متمنيا لهم مزيدا من التقدم والنجاح، مؤكدا على ضرورة بذل المزيد من الجهد والعطاء، والحفاظ على ماتحقق من انجازات والتطلع لمزيد من التفوق والنجاح.

يُذكر أن فريق عمل وحدة حياة كريمة بديوان عام محافظة سوهاج يتكون من الدكتور محمد عبدالهادي عبدالرحيم نائب مدير الوحدة، شريف ماهر عيسى منسق عام الوحدة، محمد كامل عبدالباري مسئول التوثيق والإعلام.

وسحر أحمد مصطفى مسئول المتابعة، أميمة محمد نجيب مسئول المتابعة، لمياء فتحي أحمد مسئول المشاركة المجتمعية، محمود حسين محمد مسئول إداري.