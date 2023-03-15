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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

المحرصاوي لطالبات الدراسات الإسلامية: الإيجابية وحب الأوطان سلاحكن لمواجهة الغزو الفكري الإلكتروني

المحرصاوي
المحرصاوي

يواصل الدكتور محمد المحرصاوي - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، سلسلة محاضراته التوعوية، لطلاب وطالبات الأزهر الشريف بتوجيه بعض النصائح والإرشادات لهم.

استيقظ وافهم

ويأتي ذلك من خلال محاضرة بعنوان "استيقظ وافهم"، يوضح من خلالها أهم المشكلات والتحديات التي تواجه المسلمين في تلك الآونة، وطرح الحلول لها ومعالجة آثارها.

وأكد الدكتور المحرصاوي في محاضرته بكلية الدراسات الاسلامية والعربية بنات القاهرة، على أن العالم اليوم ابتلي بالعديد من التحديات والآفات من غياب الأخلاق وعدم وجود القدوة وتصدير وسائل الإعلام الإلكترونية؛ لنشر الشائعات والترويج لها وانتشار التضليل الإعلامي والأخبار التافهة، وكل هذا يؤدي لتغييب وعي الشباب الأكثر عرضة لتلك الوسائل ومن ثم تفقدهم تحقيق أهدافهم الإيجابية وتحقيق أنفسهم وهويتهم ورفعة أوطانهم.

وأشار الدكتور المحرصاوي إلى أن انهيار التعليم يساوي انهيار الأمة مطالبا الطالبات التسلح بالوعي والعلم، محذرًا من نشر الشائعات والترويج لها، التي تقوم بها الكتائب الإلكترونية وفرق العمل الاستخباراتية عن طريق الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن مروجي الشائعات يستخدمون قوتهم من ضعفنا وسلبياتنا ويحاولون محو الهوية بالدعوة إلى هدم اللغة العربية والدعوة إلى جعل العامية لغة رسمية وفرض الثقافات الغربية على مجتمعاتنا والتقليل من دور الأسرة والأم وهدم التعليم بتخفيض نوعية التعليم والسماح للطالب بالغش.

وحذر من حملات الدعوة إلى الإلحاد والمثلية، والألعاب الإلكترونية، التي تدمر الخلايا العصبية ونشر العنف والطاقة السلبية.

وفي ختام المحاضرة قال الدكتور المحرصاوي للطالبات: الإيجابية وحب الأوطان سلاحكن لمواجهة الغزو الفكري، فكن إيجابيات ومدافعات عن هويتكن بالوقوف ضد الشائعات ولا تساعدن على انتشارها بالترويج لها وتسلحن بسلاح العلم والمعرفة والوعي ولا تأخذن الأخبار إلا من مصادرها الصحيحة.

المحرصاوي الدكتور محمد المحرصاوي المنظمة العالمية لخريجي الازهر استيقظ وافهم كلية الدراسات الإسلامية والعربية

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