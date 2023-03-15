عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالقانون.. عقوبات رادعة للمتهمين بسرقة فيلا اللاعب الدولي محمد صلاح

صدى البلد

نجحت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط مرتكبى واقعة سرقة فيلا لاعب كرة القدم الدولي محمد صلاح بإحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة وإعادة المسروقات.

ونرصد في السطور التالية العقوبة المنتظرة على المتهمين بسرقة فيلا اللاعب الدولي محمد صلاح في القاهرة الجديدة.

 

عقوبات رادعة

طبقا لنص المادة 318 من قانون العقوبات، فإنه يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 

البداية، عندما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من مدير أعمال اللاعب الدولي محمد صلاح قرر بإكتشافه سرقة بعض محتويات الفيلا الخاصة باللاعب الكائنة بإحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال تتبع خطوط السير تمكنت الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة من تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم شخصين أحدهما سبق له العمل كفرد أمن بالمجمع السكنى مقيمين بمحافظة الإسماعيلية وأن الواقعة إرتُكبت بتاريخ (2) مارس الجارى تم ضبطهما .

وإعترفا بإرتكابهما الواقعة، وأقر أحدهما بأنه نظراً لسابقة عمله كفرد أمن بذات التجمع السكنى وعلمه بخلو الفيلا من قاطنيها خطط لإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم الثانى حيث قاما بتسلق السور الخلفى للفيلا والدلوف للداخل وإرتكاب الواقعة.

محمد صلاح وسرقة الفيلا 

وتم ضبط كافة المسروقات عبارة عن عدد من الأحذية الرياضية وميدالية فضية وقطعة من الكريستال وعدد من أجهزة الريسيفر .

بإستدعاء المبلغ تعرف على المضبوطات وإتهمهما بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

محمد صلاح فيلا محمد صلاح سرقة فيلا محمد صلاح اخبار التجمع الخامس القاهرة الجديدة قانون العقوبات أخبار الحوادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

55 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بعد مؤتمر رئيس الوزراء

استنى متبعش.. تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم بمصر

نداء عاجل من الأردن إلى السعودية.. ما القصة؟

خسارة فادحة للوافدين.. الكويت تستغني عن 1815 معلما

خبير إسرائيلي: زلزال مدمر يضرب الكيان خلال شهور و93%‎ من المباني ستنهار

القبض على سارقي فيلا اللاعب محمد صلاح بالتجمع

تحذير من وضع الفول فى كيس بلاستيك

أزمة جديدة تلاحق كهربا.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

الحبس سنة لـ4 متهمين بترويج المخدرات في حلوان

قاضي المعارضات يجدد حبس متهمي واقعة منصة هوج بول.. تفاصيل القضية كاملة

الحبس عاما لمتهم لحيازته مخدرات وتغريمه 10 آلاف جنيه في مدينة نصر

الحبس سنة لعامل لحيازته فرد خرطوش في حلوان

عاجل.. المؤبد لنجل وزير البترول الأسبق لتلقيه رشوة 359 ألف جنيه

العربية اتعجنت.. اللقطات الأولى في حادث انقلاب سيارة ربع نقل ومصرع وإصابة 25 شخصاً

عاجل.. حبس متهمين جدد في واقعة منصة هوج بول

مشاهد نارية من محاكمة قاتل محامي كرداسة| المتهم: هقف أمام الله.. ووالد الضحية: حقي رجع بإعدامك

ترشيحاتنا

للمرأة الأولى في تاريخ الأزهر.. تعيين 1300 امرأة في منصب "شيخ معهد"

وزير النقل : 1.6 مليار دولار استثمارات هاتشسون العالمية بحاويات السخنة والدخيلة

تخذير.. روسيا تطالب أمريكا بالابتعاد عن مجالها الجوي بعد تحطم طائرة مسيرة

بعد حادث المسيرة.. إعلان عاجل من تركيا بشأن دخول البحرية الأمريكية للبحر الأسود

السجن وغرامة 200 ألف جنيه مصيرك بسبب زينة رمضان | اِعرف القصة

ضربة اقتصادية عالمية.. مفاجأة بشأن سعر الدولار الأمريكي بعد أزمة «كريدي سويس»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروب رمضان.. طريقة تحضير الكركدية بالخطوات

باروكة من الألماس.. أحلام الشامسي تثير الجدل بظهورها| شاهد

رئيس الأركان يشهد بياناً لأعمال التطهير الكيميائي لإحدى وحدات الدفاع الجوي

لن تتوقع.. علاقة المغنيسيوم بصحة الأمعاء

فيديو

«اتجوز سوسن بدر صديقة والدته».. من هو نجل ناهد فريد شوقي؟ «فيديوجراف»

تغطية خاصة لـ القبض على المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح | تفاصيل

هل يرافق الزمالك الأهلي في كأس العالم 2025.. فرصة ذهبية للأبيض

ضرب وفيديوهات وشبكة مضروبة.. أزمات في حياة الفنانة علا غانم| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ