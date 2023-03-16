عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مركز سلمان للإغاثة وبريطانيا يبحثان دعم الفئات المحتاجة والمتضررة في أفريقيا

صدى البلد

بحث المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة ، مع وزير الدولة البريطاني للتنمية والشؤون الأفريقية أندرو ميتشل، عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية في أفريقيا.


واستعرض الجانبان خلال لقائهما في العاصمة البريطانية لندن ، على هامش حوار المساعدات الإستراتيجي رفيع المستوى بين المملكة العربية السعودية وبريطانيا، وفقا لوكالة الأنباء السعودية ، اليوم الخميس ، سبل تعزيز الثنائي بينهما بما يخدم الفئات المحتاجة والمتضررة هناك.


وأشاد وزير الدولة البريطاني للتنمية والشؤون الأفريقية، بالجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة في مختلف دول العالم وفي أفريقيا على وجه الخصوص، مؤكداً بأن المشاريع والبرامج التي يقوم بها المركز أسهمت في التخفيف من معاناة المتضررين والمحتاجين حول العالم.

 

مركز الملك سلمان للإغاثة السعودية بريطانيا إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2400|مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 الآن بعد إفلاس بنك أمريكي شهير

60 جنيهًا..مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن الآن بعد قرار الحكومة الأخير

قرار عاجل وجديد من اتحاد الكرة ضد كهربا.. تفاصيل مثيرة

كان بيصورني فيديو| القصة الكاملة لأزمة علا غانم مع طليقها.. وأبو بناتها يرد

موسيماني مبسوط.. شوبير يكشف عن جهاز أوروبي لتدريب نادي الزمالك

بدأ في تسويقه .. نجم الأهلي يقترب من الرحيل رسميًا

تحذير عاجل| الأرصاد تعلن مفاجأة في حالة الجو خلال الـ72 ساعة المقبلة

قرار جمهورى بعزل قاض

ترشيحاتنا

لو عايز تكسب.. اعرف أسعار الذهب اليوم| عيار 21 مفاجأة الآن

مصري مقيم بالخارج يطرح على وزيرة الهجرة فكرة إنشاء صندوق استثماري أمريكي|تفاصيل

زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب إندونسيا

التفويت والغيابات الأبرز.. 5 عقبات تطارد الأهلي أمام القطن الكاميروني

على بعد 1000 كم من الإسكندرية.. تفاصيل زلزال قوي يضرب ساحل المتوسط| هل يقترب؟

الأرصاد: ارتفاع الحرارة 4 درجات اليوم.. وفرص لسقوط أمطار خفيفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسلات لن تراها في النصف الأول من رمضان.. غادة عبد الرازق الأبرز

استدعت الشرطة.. قرد يتسبب في كارثة لأذن أمريكية والجيران يطلقون عليه النار

تصل أرباحها إلى 170 ألف جنيه فى الساعة.. من هي البلوجر ضحى العريبي؟

كان بيصورني فيديو| القصة الكاملة لأزمة علا غانم مع طليقها.. وأبو بناتها يرد

فيديو

مسلسلات لن تراها في النصف الأول من رمضان.. غادة عبد الرازق الأبرز

قصة مسلسل ضرب نار بطولة أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز «فيديوجراف»

كان بيصورني فيديو| القصة الكاملة لأزمة علا غانم مع طليقها.. وأبو بناتها يرد

مسلسلات رمضان 2023.. حمادة هلال يواجه سحر لوسي.. تفاصيل المداح أسطورة العشق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ