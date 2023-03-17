عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء أخر جمعة فى شعبان كامل ومكتوب ولكل ما تريد

صدى البلد

دعاء أخر جمعة من شعبان .. أصبح دعاء اخر جمعة من شعبان محل بحث الكثيرين عبر محرك البحث العالمي جوجل، وذلك فى أخر جمعة من شعبان، وأصبح يفصلنا عن شهر رمضان 6 أيام، ويستعد الكثير لاستقبال رمضان فى همة ونشاط، ويتمنون أن يختموا شهر شعبان مغفورين الذنب مجبورين الخاطر، لذا يقدم مقوع صدى البلد دعاء أخر جمعة من شعبان

دعاء أخر جمعة من شعبان 

اللهم مع انتهاء شهر شعبان المبارك نسألك أن تكون قد تقبلت منّا أعمالنا فيه، اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك فيه شكر نعمتك وحسن عبادتك في رمضان، ونسألك يا رب قلبًا صافيًا ولسانًا صادقًا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، وأنت علام الغيوب.

دعاء آخر جمعة من شعبان .. يفتح لك الأبواب المغلقة

4 ركعات فى هذا الوقت تنال بهم حسن الخاتمة ويحرم جسدك على النار

أعظم ثلاث دعوات فى القرآن.. داوم عليها كل يوم

مفاجأة عظيمة من ربنا في رمضان لجميع خلقه إلا 4 أشخاص..تعرف عليهم

دعاء أخر جمعة من شعبان

اللهم نسألك باسمك الأعظم الّذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تستجيب دعوانا وألّا تردّنا خائبين، اللهمّ بلّغنا رمضان ونحن بصحّتنا وعافيتنا، واجعلنا ممّن يحيون ليله بالطّاعات ويصومون نهاره، اللهمّ اجعلنا فيه من الصّالحين ولا تجعلنا من الفاسدين، واكتب لنا العتق من النّار يا أكرم الأكرمين، آمين.

اللَّهُمَّ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا ذَا الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصِلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُرْضِيكَ وَتُرْضِيهِ وَتَرْضَى بِهَا عَنِّي يَا رَبَّ العَالَمِينَ عَدَدَ عِلْمِكَ وَزِنَةَ عَرْشِكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ وَرِضَاءَ نَفْسِكَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ الذَاكِرُونَ وَغَفِلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الغَافِلُونَ.

10 كلمات تخلصك من أي هموم.. دعا بها النبي كل صباح ومساء

وقت يستجاب فيه الدعاء يتكرر 5 مرات فى اليوم .. يغفل عنه الكثير

هل الإنسان الصالح يرتكب المعاصي والذنوب؟ وكيل بالأوقاف يوضح

صحة حديث يأتي زمان على الناس يحبون خمسًا وينسون خمسًا

دعاء أخر جمعة من شعبان كامل ومكتوب 

(اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا، وَأَبْصَارِنَا، وَقُوَّاتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا). 

(اللَّهمَّ إنِّي عَبدُك، وابنُ عبدِك، وابنُ أمتِك، ناصِيَتي بيدِكَ، ماضٍ فيَّ حكمُكَ، عدْلٌ فيَّ قضاؤكَ، أسألُكَ بكلِّ اسمٍ هوَ لكَ سمَّيتَ بهِ نفسَك، أو أنزلْتَه في كتابِكَ، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو استأثرتَ بهِ في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القُرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صَدري، وجَلاءَ حَزَني، وذَهابَ هَمِّي).

اللهمّ أعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، واجعلنا فيه من عتقائك من النيران يا ربّ العالمين.

اللهم بارك لنا في الأيام المتبقية من شهر شعبان، وبلغنا شهر رمضان، وارزقنا صيامه إيمانًا واحتسابًا.

اللهم بلغنا رمضان ونحن مجبورين القلب والخاطر، وبلغنا رمضان ونحن في أسعد حال.

يا حي يا قيوم يا نور يا قدوس يا حي يا الله يا رحمن اغفر لي الذنوب التي تحل النقم واغفر لي الذنوب التي تُورث الندم، واغفر لي الذنوب التي تحبس القِسم، واغفر لي الذنوب التي تهتِك العِصم، واغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لي الذنوب التي تُعجّل الفناء واغفر لي الذنوب التي ترد الدعاء واغفر لي الذنوب التي تمسك غيث السماء، واغفر لي الذنوب التي تُظلم الهواء، واغفر لي الذنوب التي تكشِف الغِطاء.

اللهم سلمنا إلى رمضان معافين، مطمئنين، سالمين، وتسلمه منا يا ذي الجلال والإكرام. 

اللهمّ اغفر لنا ذنوبنا، واستر لنا عيوبنا، واجعلنا في هذين الشّهرين الفضيلين من الصّوّامين القوّامين، الذّاكرين لك الشّاكرين، اللهمّ لا تحرمنا فيهما لذّة طاعتك، وحسن عبادتك، ولا تحرمنا السّعادة في الدّارين، يا أكرم الأكرمين أكرمنا بجنّتك، واسمع لدعائنا إنّك أنت السميع العليم.

اللهم صل وسلم على نبينا محمد، صلاة تنحل بها العقد، وتنال بها الرغبات وحسن الخواتيم.

عليك بهذا الأمر حتى تنام مرتاحا وتستيقظ نشيطا

إذا سمعت ما يغضبك فعليك بهذا الأمر .. وصى به النبي

حكم تجهيز شنط رمضان من زكاة المال

كيف تخفف عن نفسك إذا نزل بك البلاء والمصائب؟.. كلمات تثلج القلوب

دعاء أخر جمعة فى شعبان 

(اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ، في الدنيا والآخرةِ، اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ، في دِيني ودنيايَ وأهلي ومالي، اللهمَّ استُرْ عوراتي، وآمِنْ روعاتي، واحفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذُ بك أن أُغْتَالَ من تحتي).

"اللهم ربَّنا آتِنا في الدنيا حسنةً، وفي الآخِرةِ حسنةً، وقِنا عذابَ النارِ»، فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: « كان أكثرَ دعاءِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "اللهم ربَّنا آتِنا في الدنيا حسنةً، وفي الآخِرةِ حسنةً، وقِنا عذابَ النارِ» (البخاري:6389)

يا مقلِّبَ القلوبِ ثبِّت قلبي على دينِكَ، فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: « كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يُكثِرُ أن يقولَ: يا مقلِّبَ القلوبِ ثبِّت قلبي على دينِكَ فقلتُ: يا نبيَّ اللَّهِ آمنَّا بِكَ وبما جئتَ بِهِ فَهل تخافُ علَينا ؟ قالَ: نعَم إنَّ القلوبَ بينَ إصبَعَينِ من أصابعِ اللَّهِ يقلِّبُها كيفَ شاءَ».

اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بِك من شرِّ ما عمِلتُ ومن شرِّ ما لم أعمَلْ بعدُ، فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: « سُئلتْ ما كانَ أكثرُ ما كانَ يدعو بِه النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَت كانَ أكثرُ دعائِه أن يقولَ: اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بِك من شرِّ ما عمِلتُ ومن شرِّ ما لم أعمَلْ بعدُ» (النسائي:5539).

اللَّهمَّ إنِّي عبدُكَ، ابنُ عبدِكَ، ابنُ أَمَتِكَ، ناصِيَتي بيدِكَ، ماضٍ فيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فيَّ قضاؤُكَ، أسأَلُكَ بكلِّ اسمٍ هو لكَ، سمَّيْتَ به نفسَكَ، أو أنزَلْتَه في كتابِكَ، أو علَّمْتَه أحَدًا مِن خَلْقِكَ، أوِ استأثَرْتَ به في عِلمِ الغيبِ عندَكَ، أنْ تجعَلَ القُرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ بصَري، وجِلاءَ حُزْني، وذَهابَ همِّي

اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِن فِتْنَةِ النَّارِ وعَذابِ النَّارِ، وفِتْنَةِ القَبْرِ وعَذابِ القَبْرِ، وشَرِّ فِتْنَةِ الغِنَى وشَرِّ فِتْنَةِ الفَقْرِ، اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِن شَرِّ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ قَلْبِي بماءِ الثَّلْجِ والبَرَدِ، ونَقِّ قَلْبِي مِنَ الخَطايا كما نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وباعِدْ بَيْنِي وبيْنَ خَطايايَ كما باعَدْتَ بيْنَ المَشْرِقِ والمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الكَسَلِ، والمَأْثَمِ والمَغْرَم.

دعاء أخر جمعة من شعبان دعاء آخر جمعة في شعبان دعاء أخر جمعة من شعبان كامل ومكتوب أخر جمعة من شعبان دعاء الجمعة الأخيرة من شعبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكاية كنز من الذهب تمتلكه مصر.. يوفر مليارات الدولارات للدخل القومي

ليس أسطوريًا.. محمد بركات يتوقع نتيجة الهلال ضد صن داونز

خاص .. الأهلي لنجم الفريق : التجديد بشروطنا أو الرحيل نهائيا

وفاة نجل نجم الزمالك السابق محمد عبد السلام

شهر وتقبض الـ1000 جنيه.. احسب مرتبك بعد الزيادة الجديدة

تحذير عاجل من السعودية بشأن طقس اليوم الجمعة

غير إنها عيب وحرام.. دراسة: الأفلام الإباحية تدمر حياتك | تفاصيل

يحدث في هذه الحالة.. روسيا تفجر مفاجأة مدوية بشأن انهيار الدولار الأمريكي

ترشيحاتنا

سُنة مهجورة في فجر الجمعة .. عظيمة الأجر فلا تتركها

بشاشة كومبو.. موتورولا تستعد لطرح Razr+ القابل للطيّ

السيطرة على حريق سيارة نقل جامبو محملة بالمراتب بالإسماعيلية

تحذير عاجل من السعودية بشأن طقس اليوم الجمعة

الصحفيين: اتخاذ كل الإجراءات لتيسير تعبير الجمعية العمومية عن إرادتها

لأصحاب الدخل المحدود.. فيفو تستعد لإطلاق هاتفين من سلسلة Y

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تنسى تناوله.. عصير غني بالفيتامينات قبل العلاقة الزوجية

أسرار تاجر من سوق العبور .. معلومات عن الثوم في موسم تخزينه

فيروس جديد يجتاح الهند.. أعراض أساسية تكشف أنفلونزا H3N2| حمى وسعال وصداع يؤدي إلى الموت

دولة من شرق آسيا..سيدة تشعل النيران في صالون تجميل لـ الرجال| فيديو

فيديو

بمشاركة مؤسسة أبو العينين .. تفاصيل انطلاق مبادرة كتف في كتف

مسلسل المداح3 .. حمادة هلال يواجه سحر لوسي ومفاجآت في أبطال العمل «فيديوجراف»

الكيلو بـ 130 جنيها.. أسعار اللحوم التشادية وأماكن بيعها

اعترافات صادمة للمتهمين بـ سرقة فيلا محمد صلاح بالتجمّع .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ