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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

4 ركعات فى هذا الوقت تنال بهم حسن الخاتمة ويحرم جسدك على النار

صدى البلد

يتمنى كل إنسان ان يرزقه الله بحسن الخاتمة وان يموت على عمل صالح، ومن أسباب حسن الخاتمة هو طاعة الله والاستمرار على العمل الصالح ولقد بشر الله تعالى من استقام على طاعته بان الملائكة تؤيده وتثبته عند مماته كما قال عز وجل:( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون* نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون). 

المبشرات بحسن الخاتمة 

فى هذا الصدد قال الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم، عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، إن من المبشرات بحسن الخاتمة هى المحافظة على صلاة أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها، قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ((من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرم على النار)). 

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4 ركعات تحرم جسدك على النار 

وقال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، إن هناك صلاة بالنهار تفتح فيها أبواب السماء وتعدل قيام الليل كثيرا من المسلمين لا يعرفون هذه الصلاة مع أن لها لثواب عظيم. 

أوضح “ أبو عمر”، فى فيديو له منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هذه الصلاة تصلي فى النهار وقت تفتح فيه أبواب السماء وتسبح فيه جميع المخلوقات، لأن أبواب السماء تكون مفتوحة فى هذا الوقت، ألا وهى صلاة الزوال.

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صلاة الزوال 

سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ فى هذا الوقت على صلاة 4 ركعات، وكان صلى الله عليه وسلم يقول (أُحِبُّ أن يَصعَدَ لي فيها عمَلٌ صالحٌ)، وكان يصليهم  بسورة واحدة، قائلاً:" فسألوه الصحابة قالوا يا رسول الله تقرأ فيها؟ أي تقرأ فيه سورة غير الفاتحة قال نعم"، وبيًن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الـ4 ركعات سنة تكون بتسليمة واحدة ولا يوجد فيها تشهد أوسط.

وأشار الى أن الوقت التى تفتح فيه أبواب السماء فى النهار هو بعد زوال الشمس وقبل صلاة الظهر أي بين أذان الظهر لوقت الإقامة تفتح أبواب السماء وتسبح فيه كل المخلوقات.

المبشرات بحسن الخاتمة صلاة الزوال 4 ركعات تحرم جسدك على النار حكم صلاة الزوال كيفية أداء صلاة الزوال

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