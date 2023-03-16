مفاجأة عظيمة من ربنا في رمضان لجميع خلقه إلا 4 أشخاص..تعرف عليهم

أكبر مشكلة نبدأ بها رمضان هو أن يأتي علينا الشهر الكريم ونكون متخاصمين مع غيرنا، كارثة كبيرة، حسب ما قاله الدكتور رمضان عبد الرازق، الداعية الإسلامي.

وتابع “عبد الرازق”، خلال فيديو منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، قائلاً:" كيف نطيع الله فى رمضان فى الأيام المفترجة واحنا متخاصمين مع غيرنا هنسجد لربنا ازاي وانا قلبي ليس صافي لغيري، والإجابة هو ان الله عز وجل يغفر لكل الناس وبيقبل أعمال الناس فى رمضان وفى ليلة القدر إلا المتخاصمين".

4 لا يغفر الله لهم فى رمضان ولا فى ليلة القدر

والدليل على ذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء اليه سيدنا جبريل فى ليلة القدر وقال له يا جبريل ما فعل الله فى حوائج أمة محمد قال نظر الله اليهم وعفى عنهم الا اربعة “مدمن خمر.. عاق لوالديه.. قاطع رحم.. مشاحن متخاصم”، ولا سيما بين الزوجين.

وتايع متسائلاً:" كيف يزعل الرجل زوجته بعدما تركت أهلها لتعيش معه وكيف للمرأة ان تزعل زوجها بعدما ترك أهله ليكمل حياته معها؟ كيف نعيش مع بعض واحنا متخاصمين ويقول الله عز وجل {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً}، فالزواج سكون طمأنينة والمودة فى وقت الرضا والرحمة فى وقت الغضب، الزواج ستر هن لباس لكم وانتم لباس لهن كيف يكون هناك تخاصم والزواج والاسرة ميثاق غليظ، تصالحوا وتصلحوا مع الله حتى يعفو الله عنا".