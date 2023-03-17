وزير الأوقاف يكرم محافظ جنوب سيناء

كرم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء لاختيار مسجد الصحابة ثاني أفضل مسجد لعام 2022م دعويًّا وإداريًّا، وذلك بحضور فضيلة الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وقيادات الاوقاف، وعلماء الاوقاف والازهر الشريف، ولفيف من مواطني شرم الشيخ.





وفي كلمته رحب اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بالحضور، موجهًا التحية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، و الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، على حضورهما الكريم بهذه البقعة الطاهرة والمكان الطاهر، والذي حاز المسجد المثالي الثاني أداءً على مستوى الجمهورية، إضافة إلى تميزه معماريًّا، مؤكدًا أن الدولة ماضية قدمًا في عمارة المساجد، ومنها مسجد الهدى بمدينة دهب، والذي سيتم افتتاحه غدًا، والذي أصبح صرحًا شامخًا بفضل جهود وزارة الأوقاف وبالتعاون مع محافظة جنوب سيناء، إضافة إلى مسجد آخر يبنى على نفس القدر من الشموخ والعظمة بمدينة نويبع سيتم افتتاحه في ذكرى انتصارات أكتوبر 2023م بإذن الله تعالى، وكلها مساجد جامعة، مؤكدًا أن ما تشهده مصر من بناء لبيوت الله (عز وجل) أمر يدعو للفخر، وأن المحافظة ماضية في بناء بيوت الله (عز وجل) على أفضل صورة.

وفي كلمته قدم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشكر للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على هذه الدعوة الكريمة، مؤكدًا أن عمارة المساجد وما تم فيها وما يتم في أرض مصر غير مسبوق، حيث بلغ إجمالي ما تم إنشاؤه أو إحلاله وتجديده أو صيانته وتطويره في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أكثر من ١٠ آلاف وستمائة مسجد، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الدولة المصرية ولا نعلم له مثيلًا في تاريخ أي دولة أخرى، موضحًا أن لمسجد الصحابة مكانة خاصة من أبعاد متعددة: أولها أن هذا المسجد فيه توفيق من الله تبارك وتعالى، مضيفا انه شرف واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمتابعة مراحل إنشائه لحظة بلحظة، وبتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، و تم إنهاء الأعمال في هذا المسجد، ولم تبخل محافظة جنوب سيناء بأي جهد للخروج بهذا المسجد على هذه الصورة بفضل صدق النية وإخلاص القائمين عليه.

مؤكدًا أن مسجد الصحابة سيظل علامة في تاريخ الدولة المصرية من الصعب أن يتكرر وما بذل فيه من جهود كان بصناعة دقيقة متأنية أصبح بها علامة بارزة وفي كل يوم يزداد مكانة في النفوس ترسخت بفضل الله، وسيظل علامة شامخة بارزة في مجال العمارة الإسلامية، سائلًا الله (عز وجل) أن يجعل هذا الصرح في ميزان حسنات المهندس فؤاد حافظ (رحمه الله) والذي قام ببنائه وإخراجه على هذا الأنموذج الفريد، مؤكدًا على بركة هذا البناء بما يحويه من مركز إسلامي باللغات الأجنبية.



كما أكد وزير الأوقاف أن التعاون بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء تعاون فريد من نوعه على كافة المستويات، مشيدًا بهذا التعاون الذي أثمر بناء عدة مساجد في مدة وجيزة أقل من المدة المحددة، مشيرًا إلى أنه قد تم بناء 21 مسجدًا في مدة 21 شهرًا تقريبًا، وأن كل المساجد التي يتم افتتاحها من المساجد الكبرى أو المساجد الجامعة، هذا بالإضافة إلى تنظيم مسابقة للقرآن الكريم بالتعاون بين وزارة الأوقاف والمحافظة، وتخصيص مبلغ 200 ألف جنيه مناصفة بينهما، مشيرًا إلى أن ما تم توزيعه من لحوم الصكوك في محافظة جنوب سيناء 27 طن، ولدينا خطة لتوزيع 300 طن في شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى توزيع مليون ونصف شنطة غذائية بالتعاون مع وزارة التضامن.



كما أكد جمعة ان وزارة الأوقاف تسعى لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى بخدمة بيوت الله (عز وجل) شرف، وصيانتها وعمارتها قربة إلى الله (تبارك وتعالى)، وأن مسجد الصحابة كما يمتاز بحسن بنائه، فهو يتميز أيضًا بالجهود الدعوية التي تقام فيه من دروس ومقارئ وبرامج خاصة بالطفل.



هذا و كرَم وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء أسرة المهندس فؤاد حافظ توفيق (رحمه الله) مصمم مسجد الصحابة وذلك تقديرًا لما بذله من جهد وعطاء بلا حدود في عمل تصميمات مسجد الصحابة، كما كرَّم أيضًا مسجد الصحابة بشرم الشيخ وجميع القائمين عليه دعويًّا وإداريًّا وذلك لاختياره ثاني أفضل مسجد أداء في مصر لعام 2022م.

كما تم مكافاة جميع العاملين بمسجد الصحابة بمكافآت مالية مناصفة بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء تشجيعا وتحفيزا لهم.

وأهدى اللواء محمود السولية رئيس مجلس إدارة مسجد الصحابة بشرم الشيخ بجنوب سيناء الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف درع مسجد الصحابة وذلك تقديرًا لدور وزارة الأوقاف البارز في عمارة مسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ بصفة خاصة، وعمارة بيوت الله (عز وجل) بصفة عامة واحتضان النشء والشباب وخدمة المجتمع.

التكريم

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