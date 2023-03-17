وكيل تعليم قنا يتفقد أعمال القوافل التعليمية لطلاب الإعدادي والثانوي بقوص







تفقد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، فعاليات اليوم الثانى لعمل القوافل التعليمية بإدارة قوص التعليمية، ضمن فعاليات القوافل التعليمية المجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية، التى انطلقت أمس وتستمر اليوم الجمعة، وفق التعاون المشترك بين وزارتى التربية والتعليم والشباب والرياضة.

وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، بحجم إقبال الطلاب الضخم الذى يؤكد روعة الخدمة التعليمية التي توفرها وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، من خلال تلك القوافل بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.

أكد السيد، حرص الطلاب على الحضور وإصرارهم على الاستزادة من المعلمين الأكفاء فى تخصصاتهم وأصحاب الخبرات المتميزة فى نظم وأسئلة الإمتحانات، لنيل أعلى الدرجات فى مرحلة فارقة من العمر.

و أثنى وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، حسن التنظيم المعد من قبل طارق نور الدين، مدير عام إدارة قوص التعليمية والجهاز المعاون من الإدارة ومجلس الأمناء بما يصب فى صالح الطالب.

و أشار السيد، إلى أن مواكبة التطور العلمي والثقافى و الرقمى الحادث فى المجتمع ينبذ الكسالى والمتقاعسين و يتطلب التفوق والاجتهاد لبناء دولة متقدمة و قوية.

جدير بالذكر أن اختيار إدارتي قوص و دشنا لاستضافة القوافل التعليمية باعتبارهما مراكز المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى مرحلتها الأولى، غير أن تعليمات وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، شددت على تخصيص قاعتين بكل إدارة تعليمية لاستقبال البث المباشر للقوافل عبر تطبيق webex بالتنسيق مع التطوير التكنولوجي بالمديرية والإدارات التعليمية.

كما تفقد اللواء أشرف الداودى، وكيل وزارة التعليم بقنا ، بالأمس قاعة البث بمدرسة المراشدة الثانوية إدارة الوقف التعليمية فى أول يوم للقوافل التعليمية.



