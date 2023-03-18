حفاظا على الأرواح.. مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة بالبحيرة

شددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بالمتابعة المستمرة لمراجعة جميع المعديات النهرية العاملة بنطاق المحافظة لتأكد من سريان تراخيصها وتوافر كافة الإشتراطات الفنية ومقومات السلامة والإلتزام بتحميل الأعداد المقررة وإيقاف المخالف منها للحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين.
قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد بمراجعة المعديات بنطاق قرية ادفينا وفي ذات السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة بحملة مماثلة لمتابعة أعمال المعديات بنطاقها والتأكد من الإلتزام بالتعريفة والحمولة وسريان التراخيص ووسائل الأمان.