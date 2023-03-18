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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حفاظا على الأرواح.. مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة بالبحيرة

مراجعة كافة المعديات
مراجعة كافة المعديات والمراكب النيلية العاملة بالبحيرة

شددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بالمتابعة المستمرة لمراجعة جميع المعديات النهرية العاملة بنطاق المحافظة لتأكد من سريان تراخيصها وتوافر كافة الإشتراطات الفنية ومقومات السلامة والإلتزام بتحميل الأعداد المقررة وإيقاف المخالف منها للحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين.

مراجعة كافة المعديات والمراكب النيلية العاملة بالبحيرة 
مراجعة كافة المعديات والمراكب النيلية العاملة بالبحيرة 
مراجعة كافة المعديات والمراكب النيلية العاملة بالبحيرة 
مراجعة كافة المعديات والمراكب النيلية العاملة بالبحيرة 

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد بمراجعة المعديات بنطاق قرية ادفينا وفي ذات السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة بحملة مماثلة لمتابعة أعمال المعديات بنطاقها والتأكد من الإلتزام بالتعريفة والحمولة وسريان التراخيص ووسائل الأمان.

غلق 20 منشأة طبية بدون ترخيص في البحيرة

افتتاح 10 مساجد جديدة بتكلفة 8 مليون و730 ألف جنيه بمراكز البحيرة

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