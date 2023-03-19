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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وسط الثلوج.. سارة سلامة تتألق في أحدث إطلالة لها

سارة سلامة
سارة سلامة

شاركت الفنانة سارة سلامة متابعيها صورا جديدة لها في أحدث إطلاله شتوية وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "أنستجرام".


وتألقت سارة سلامة وسط الثلوج بإطلالة ملفته نالت إعجاب الكثير من متابعيها  وإنهالت عليها التعليقات الإيجابية .


وتشارك سلامة سلامة في دراما رمضان المقبل بمسلسل الأجهر بطولة عدد من الفنانين، إلى جانب عمرو سعد، وهم: درة، أحمد مجدي، محمد جمعة، نور النبوي، أحمد صفوت، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، حسني شتا، عارفة عبد الرسول، وآخرين، وهو من إخراج ياسر سامي.


آخر أعمال سارة سلامة

يذكر أن آخر أعمال سارة سلامة مسلسل "إسعاف يونس" بطولة محمد أنور، سارة سلامة، هشام محمد شرف، محمد علي رزق، إيمان السيد، منة عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب، حسين حجاج، وآخرين، ومن إخراج معتز التوني، وظهر عدد من النجوم كضيوف شرف على العمل أبرزهم أمير كرارة، أحمد فهمي، كريم فهمي، محمد عبد الرحمن، مصطفى خاطر، عبير صبري، محسن منصور، كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبد الله، محمد محمود، وأحمد فهيم، وآخرين.

 

 

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IMG_٢٠٢٣٠٣١٩_١٩٢١٠٧
IMG_٢٠٢٣٠٣١٩_١٩٢١١٩
IMG_٢٠٢٣٠٣١٩_١٩٢١١٩
إطلالة شتوية في احدث اطلالة الفنانة سارة سلامة وسط الثلوج تتالق في احدث اطلالة

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