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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تحلية ومعالجة.. نصائح المهندسة إيريني استمالك لتوفير المياه في مصر

المهندسة إيريني استمالك
المهندسة إيريني استمالك استشاري المياه والهندسة البيئية

 اشادت المهندسة إيريني استمالك استشاري المياه والهندسة البيئية بألمانيا، ونائب رئيس المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي بأهمية محطة الجبل الاصفر  قائلة : " -أكبر محطة لمعالجة المياه في الشرق الاوسط واول محطة تعمل  وهو مشروع كبير جداً وبدا في مصر عام 1996 وأنا عملت في المرحلة الرابعة  وولفتت إلى أنها قامت بالعديد من المشروعات حول العالم سواء في تركيا أو العراق أو في مصر بالجبل الأصفر، لافتة إلى أن محطة الجبل الأصفر ستكون من أكبر محطات الصرف الصحي واهمها على صعيد المنطقة.


ولفتت خلال حوارها ببرنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON   : إلى أهمية خطوات إيجابية جدا جرى اتخاذها في هذا الاتجاه حيث أنه   اسهل  مياه يمكن التعامل معها في ملف المعالجة، هي مياه الصرف الصحي، لأنها عضوية، ويمكن استخدام التقنية الترسيب للتعامل مع مخلفاتها الصلبة، أما مياه الصرف الزراعي فهي أصعب، وتعد مياه الصرف الصناعي هي الأصعب".


وأكدت على أهمية الموارد المائية والحفاظ عليها في ضوء محدودية موارد العالم الذي يقطنه الان 8 مليار إنسان قائلة : " في ألمانيا بعد معالجة مياه الصرف الصحي ممكن نرميها في النهر، لكن ده مش بيحصل عشان نفسية الناس.


وعن أهم ماتحب أن تراه في بلدها مصر قالت : نفسي أشوف الناس في الشارع مبسوطة وبتضحك في مصر، وده هيحصل لما نهتم بالبيئة. أحلم أن نتحمل كمصريين مسؤوليتنا تجاه كل البيئة المحيطة بنا.


ووجهت نصيحة للمصرين في التعامل مع ترشيد المياه قائلة : تعاملوا مع المياه بقيمتها دون إهدار وهو واجب المواطن   أما السياسات فهي  إعادة إستخدام المياه  من كافة أنواع الصرف الصحي والزراعي   وثالث مرتبة تحلية مياه البحر.

 

المياة محطة الجبل الأصفر معالجة المياه الصرف الصحى اخبار التوك شو

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