شركة أمريكية تتهم السلطات المكسيكية بالاستيلاء على ميناء تابع لها

قالت شركة مواد البناء الأمريكية فولكان ماتيريالز (VMC.N) يوم الاثنين إن قوات الأمن المكسيكية استولت بشكل غير قانوني الأسبوع الماضي على ميناءها في جنوب المكسيك ، مع استمرار معركة قانونية ممتدة بشأن أنشطة تعدين الحجر الجيري القريبة.

وقع الحادث ليلة الثلاثاء الماضي في صالة الوصول في بلايا ديل كارمن ، المركز السياحي الشهير ، بعد معركة استمرت خمس سنوات مع الحكومة بشأن امتيازات فولكان تخللتها انتقادات حادة من رئيس البلاد العام الماضي.

قالت شركة فولكان ، التي تسوق الأحجار المكسرة وكذلك الأسفلت والخرسانة الجاهزة ، في بيان يوم الأحد إن عمال شركة الأسمنت المكسيكية سيميكس (CEMEXCPO.MX) رافقوا قوات الأمن الأسبوع الماضي في إطار الاستيلاء على ميناءهم.

وقال فولكان في البيان 'لقد صدمنا في Cemex وفي الكيانات الحكومية المكسيكية التي دعمت هذا الاستيلاء المسلح المتهور والمستهجن على ممتلكاتنا الخاصة'.

ورفض فولكان القول كيف أن تصرفات الأسبوع الماضي كانت غير قانونية أو من يسيطر حاليا على المحطة.

كما تدعي الشركة أن قرار الحكومة العام الماضي بإغلاق عملياتها كان غير قانوني.

دافعت Cemex يوم الاثنين عن أفعالها الأسبوع الماضي ، قائلة إنها مدعومة من قبل محكمة محلية وأمر صدر مؤخرًا من المدعين العامين.

أشارت سيمكس في بيان إلى عقدها مع وحدة فولكان المحلية التي يعود تاريخها إلى عقدين والتي قالت إنها تسمح لها باستخدام المحطة.

وأضافت الشركة أن أمرًا من النيابة منحها حق الوصول إلى مباني الميناء وأن السلطات نفذته في 14 مارس / آذار. وقالت سيمكس إن هذا جاء بعد ما وصفته الشركة بشهور من المفاوضات الفاشلة مع وحدة فولكان.

ولم ترد وزارة الأمن المكسيكية على طلب للتعليق.

لم تتمكن الشركة التي تتخذ من ولاية ألاباما مقراً لها من استخراج مواد البناء وشحنها منذ أن أغلقت الحكومة المكسيكية عملياتها في مايو الماضي بسبب مخاوف من الآثار الضارة لتعدين الحجر الجيري تحت الماء على البيئة المحلية ومنسوب المياه الجوفية.

في ذلك الوقت ، انتقد الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الآثار ووصفها بأنها 'كارثة بيئية'.

وأظهرت لقطات فيديو تمت مشاركتها على قناة فوكس نيوز ، والتي أكدها فولكان ، دخول نحو عشرة من ضباط الأمن الموقع في شاحنات الشرطة الأسبوع الماضي ، بالإضافة إلى شاحنة صغيرة تحمل علامة سيميكس.