عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شركة أمريكية تتهم السلطات المكسيكية بالاستيلاء على ميناء تابع لها

المكسيك
المكسيك

قالت شركة مواد البناء الأمريكية فولكان ماتيريالز (VMC.N) يوم الاثنين إن قوات الأمن المكسيكية استولت بشكل غير قانوني الأسبوع الماضي على ميناءها في جنوب المكسيك ، مع استمرار معركة قانونية ممتدة بشأن أنشطة تعدين الحجر الجيري القريبة.

وقع الحادث ليلة الثلاثاء الماضي في صالة الوصول في بلايا ديل كارمن ، المركز السياحي الشهير ، بعد معركة استمرت خمس سنوات مع الحكومة بشأن امتيازات فولكان تخللتها انتقادات حادة من رئيس البلاد العام الماضي.

قالت شركة فولكان ، التي تسوق الأحجار المكسرة وكذلك الأسفلت والخرسانة الجاهزة ، في بيان يوم الأحد إن عمال شركة الأسمنت المكسيكية سيميكس (CEMEXCPO.MX) رافقوا قوات الأمن الأسبوع الماضي في إطار الاستيلاء على ميناءهم.

وقال فولكان في البيان 'لقد صدمنا في Cemex وفي الكيانات الحكومية المكسيكية التي دعمت هذا الاستيلاء المسلح المتهور والمستهجن على ممتلكاتنا الخاصة'.

ورفض فولكان القول كيف أن تصرفات الأسبوع الماضي كانت غير قانونية أو من يسيطر حاليا على المحطة.

كما تدعي الشركة أن قرار الحكومة العام الماضي بإغلاق عملياتها كان غير قانوني.

دافعت Cemex يوم الاثنين عن أفعالها الأسبوع الماضي ، قائلة إنها مدعومة من قبل محكمة محلية وأمر صدر مؤخرًا من المدعين العامين.

أشارت سيمكس في بيان إلى عقدها مع وحدة فولكان المحلية التي يعود تاريخها إلى عقدين والتي قالت إنها تسمح لها باستخدام المحطة.

وأضافت الشركة أن أمرًا من النيابة منحها حق الوصول إلى مباني الميناء وأن السلطات نفذته في 14 مارس / آذار. وقالت سيمكس إن هذا جاء بعد ما وصفته الشركة بشهور من المفاوضات الفاشلة مع وحدة فولكان.

ولم ترد وزارة الأمن المكسيكية على طلب للتعليق.

لم تتمكن الشركة التي تتخذ من ولاية ألاباما مقراً لها من استخراج مواد البناء وشحنها منذ أن أغلقت الحكومة المكسيكية عملياتها في مايو الماضي بسبب مخاوف من الآثار الضارة لتعدين الحجر الجيري تحت الماء على البيئة المحلية ومنسوب المياه الجوفية.

في ذلك الوقت ، انتقد الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الآثار ووصفها بأنها 'كارثة بيئية'.

وأظهرت لقطات فيديو تمت مشاركتها على قناة فوكس نيوز ، والتي أكدها فولكان ، دخول نحو عشرة من ضباط الأمن الموقع في شاحنات الشرطة الأسبوع الماضي ، بالإضافة إلى شاحنة صغيرة تحمل علامة سيميكس.

الحجر الجيري الأسمنت قرار الحكومة انتقادات حادة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين عز تصرخ.. أول صورة للاعلامية في برنامج رامز جلال الجديد

أزمة وعدت.. بشرى سارة عن أسعار الدواجن قبل رمضان..فيديو

1635 جنيها.. بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات بعد 12 يوما.. فيديو

لو معاك نوكيا 1110.. بيتباع مستعمل بـ 34 ألف جنيه

معندناش مشكلة.. طلب عاجل لـ أحمد موسى قبل مباراة الأهلي والهلال السوداني

شبانة: قرار عاجل من الأهلي يخص طاهر وبيرسي تاو

فرصة العمر.. ميدو يوجه رسالة لـ الخطيب بشأن الانسحاب من كأس الرابطة

أنا مجنونة؟.. ريم البارودي تلقي ريهام سعيد في حمام السباحة

موضوعات متعلقة

بايدن يستخدم حق النقض الأول للدفاع عن قاعدة الاستثمار بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية

الجيش الأوكراني يستهدف أراضي دونيتسك بـ 15 قذيفة يستخدمها الناتو

اعتقال 100 شخص على الأقل خلال الاحتجاجات المستمرة في باريس

استطلاعات: ارتفاع شعبية ترامب كمرشح للرئاسة 2024 رغم لائحة اتهامه وخطط اعتقاله

نتنياهو يخفف سياسات الإصلاح القضائي وسط توقعات بمواجهة مع المحكمة العليا

اعتقال سياسيين معارضين في كينيا خلال الاحتجاجات.. تفاصيل

قنبلة مناخية موقوتة.. الأمين العام للأمم المتحدة: يجب خفض الانبعاثات بسرعة

بايدن يوقع مشروع قانون يتطلب رفع السرية عن معلومات أصول كوفيد 19

ترشيحاتنا

دخول عروسين زفافهما على كارو بحمار في باكستان.. شاهد

السعر الجديد لـ سيارة أوبل كروس لاند في السوق المصري| صور

هل القنوت يقرأ في الوتر والصبح .. أم في أحدهما؟.. وحكم قراءة القرآن قبل الفجر

سعر الدولار بـ 10 بنوك اليوم الثلاثاء 21-3-2023

احذر.. الحبس مع الشغل عقوبة قتل الحيوانات في قانون العقوبات المصري

برومو رامز نيفر إيند يحدث جدلا| السقا يأكل ثعبانا.. وضحية تكشف حقيقة الفبركة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد دعوته للمظاهرات.. دونالد ترامب يتنظر اعتقاله اليوم

بشعار مبتكر.. جوجل يحتفل بـ عيد الأم |شاهد

لكسب المشاهدات.. بلوجرز مشاهير يتناولون طعام الكلاب| شاهد

الإمارات.. تفاصيل العثور على أقدم مدينة لصيد اللؤلؤ بالخليج العربي

فيديو

أنا مجنونة؟.. ريم البارودي تلقي ريهام سعيد في حمام السباحة

مصرع 5 من أسرة واحدة..وسقوط فتاة من الدور السادس بسبب زينة رمضان

وداعا تيك توك.. دول كبرى توقف التطبيق لخطورته

توجيهات السيسي لدعم المرأة المصرية وملامح قانون الأحوال الشخصية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

كتف في كتف

دينا أحمد علي

تمكين المرأة بالتحول الرقمي

هند عصام

عيد الأم أصله فرعوني

هشام عصام

ليلة الرؤية

المستشار أسـامة الصعيدي

النقد المباح بعيدا عن النواح

إبراهيم شعبان

«تيك توك».. هلع غربي من تطبيق صيني

كريمة أبو العينين

صناعة الوهم وعقلية القطيع

هالة أمين

مصر و«تايم».. 100 عام من الشغف

اﻟﻤﺰﻳﺪ