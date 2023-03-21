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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة مدوية.. أمين صندوق الزمالك: لم نقرر مصير فيريرا

صدى البلد

 

كشف خالد لطيف أمين الصندوق بنادي الزمالك، عن آخر التطورات في مصير المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني الحالي للفريق الأبيض، مشيراً إلى أن رحيله يعتبر القرار الأقرب في الوقت الجاري.

وقال خالد لطيف في تصريحات عبر برنامج الماتش، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت: «تم تفويض مجلس الإدارة فيما يراه في صالح الفريق، في ظل النتائج غير المتوقعة، وندرس عددا من القرارات والسيناريوهات الخاصة ببقاء أو رحيل فيريرا».

وتابع: «لم نقرر بعد مصير فيريرا، ولكن الأقرب رحيله عن النادي، لدينا العديد من الأزمات مثل الحجز على الأرصدة، وعدم وجود رئيس الزمالك، ونقوم أيضاً بدراسة موقف باقي اعضاء الجهاز الفني المعاون من باقي الجوانب ونتحدث مع امير مرتضى لاستشارته ومعرفة رأيه، ولدينا مباراة في كأس الرابطة نركز عليها».

وأكمل: «الشرط الجزائي ومكافآت العقد السابق وعدد من الأقساط الحالية للمستحقات، تعيقنا عن إقالة فيريرا، لا نتحدث عن أرقام محددة ولكن رقم بالدولار كبير، ونحاول التخفيض على قد ما نقدر، لأن لدينا عدة أزمات».

الزمالك رئيس الزمالك نادي الزمالك هاني حتحوت امير مرتضى

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