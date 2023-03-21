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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة| قرار عاجل من الأهلي بشأن الشناوي وطاهر.. نجم الزمالك يقترب من القلعة الحمراء.. الأبيض يلمح لإمكانية بقاء فيريرا

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:


لعبة الأهلي «عيب».. خالد الغندور يحسم جدل رحيل سيف جعفر ويوسف أسامة نبيه عن الزمالك

وجه الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك والمنتخب السابق، رسالة إلى يوسف أسامة نبيه، وسيف فاروق جعفر، نجما الزمالك.

وقال خالد الغندور، في تصريحات عبر قناة الزمالك، إن يوسف وسيف بدءآ بشكل قوي للغاية مع الزمالك، ولكن المستوى تراجع فجأة بشكل كبير.

 


مفاجأة مدوية.. أمين صندوق الزمالك: لم نقرر مصير فيريرا


كشف خالد لطيف أمين الصندوق بنادي الزمالك، عن آخر التطورات في مصير المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني الحالي للفريق الأبيض، مشيراً إلى أن رحيله يعتبر القرار الأقرب في الوقت الجاري.

وقال خالد لطيف في تصريحات عبر برنامج الماتش، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت: «تم تفويض مجلس الإدارة فيما يراه في صالح الفريق، في ظل النتائج غير المتوقعة، وندرس عددا من القرارات والسيناريوهات الخاصة ببقاء أو رحيل فيريرا».

 

تحت الاختبار.. إعلامي يكشف عن بديل ديانج في الأهلي

أكد الإعلامي محمد فاروق، أن النادي الأهلي في الوقت الحالي، يراقب أكثر من لاعب إفريقي؛ ليكون بديلا لـ المالي أليو ديانج، لاعب وسط القلعة الحمراء في الموسم المقبل، تحسبا لرحيله في نهاية الموسم؛ للاحتراف.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" دخل السنغالي محمد لامين كامارا لاعب وسط نهضة بركان المغربي حسابات النادي الأهلي بعد ترشيحه من إدارة الاسكوتنيج ليكون بديل للمالي أليو ديانج بعد عرضه على السويسري مارسيل كولر ووضعه تحت الاختبار حتى نهاية الموسم".

 


مباراة خماسي.. إبراهيم فايق يكشف مفاجأة بشأن عقوبات الأهلي ضد الشناوي وطاهر


كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن موقف محمد الشناوي وطاهر محمد طاهر نجمي فريق الأهلي عقب صوره مشاركتهما في مباراة خماسي في الإمارات.

 

 

وأكد إبراهيم فايق في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت ٢ أن الشناوي وطاهر شاركا في إعلان ترويجي في الإمارات والصورة جزء من الإعلان وليس مباراة خماسي.

 

فرج عامر يكشف تفاصيل مفاوضات سموحة لضم نجم الأهلي

أكد محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن النادي الأهلي لم يضع بندًا في العقد يشترط موافقته على تحويل إعارة حسام حسن إلى شراء نهائي عقب نهاية فترة الاعارة في ختام الموسم الجاري، مؤكدا بأن التعاقد يمنح ناديه أحقية ضم اللاعب بصفة نهائية عقب نهاية الموسم.

 


بناء على طلب كولر.. إعلامي: مصطفى محمد يقترب من الانضمام للأهلي

أكد الإعلامي محمد فاروق أن لجنة الاسكوتنيج داخل النادي الأهلي برئاسة هاني رمزي رشحت مصطفى محمد لتدعيم خط هجوم النادي الأحمر في فترة الانتقالات الصيفية القادمة في الموسم المقبل في ظل بحث السويسري مارسيل كولر عن مهاجم سوبر.

 

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أخبار الرياضة| قرار عاجل من الأهلي بشأن الشناوي وطاهر.. نجم الزمالك يقترب من القلعة الحمراء.. الأبيض يلمح لإمكانية بقاء فيريرا

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