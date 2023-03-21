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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لعبة الأهلي «عيب».. خالد الغندور يحسم جدل رحيل سيف جعفر ويوسف أسامة نبيه عن الزمالك

صدى البلد

وجه الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك والمنتخب السابق، رسالة إلى يوسف أسامة نبيه، وسيف فاروق جعفر، نجما الزمالك.

وقال خالد الغندور، في تصريحات عبر قناة الزمالك، إن يوسف وسيف بدءآ بشكل قوي للغاية مع الزمالك، ولكن المستوى تراجع فجأة بشكل كبير. 

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وأضاف خالد الغندور أن عقد اللاعبان سينتهي بنهاية الموسم الجاري، ولكن الإدارة ستقوم بالتجديد، ولكن في الوقت الذي تراه مناسبا.

ونوه خالد الغندور بأن الحديث عن قرب انضمام أحدهما إلى الأهلي؛ أمر سيئ للغاية، مشددا على أن استخدام تلك “اللعبة“ للضغط على مجلس إدارة الزمالك من أجل التجديد بمقابل مادي ضخم؛ لن يجدي نفعا، وده ”عيب”.

وأشار إلى أن الباب مفتوح في الزمالك لرحيل أي لاعب لا يقدر قيمة النادي، على الرغم من كونه أحد أبنائه، فالزمالك في حاجة لأبنائه المخلصين فقط.

الأهلى الزمالك محمد صلاح خالد الغندور فاروق جعفر اسامه نبيه

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