تحت الاختبار.. إعلامي يكشف عن بديل ديانج في الأهلي

أكد الإعلامي محمد فاروق، أن النادي الأهلي في الوقت الحالي، يراقب أكثر من لاعب إفريقي؛ ليكون بديلا لـ المالي أليو ديانج، لاعب وسط القلعة الحمراء في الموسم المقبل، تحسبا لرحيله في نهاية الموسم؛ للاحتراف.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" دخل السنغالي محمد لامين كامارا لاعب وسط نهضة بركان المغربي حسابات النادي الأهلي بعد ترشيحه من إدارة الاسكوتنيج ليكون بديل للمالي أليو ديانج بعد عرضه على السويسري مارسيل كولر ووضعه تحت الاختبار حتى نهاية الموسم".

وتابع: "ديانج يتمسك بالرحيل عن النادي الأهلي في الموسم المقبل، وخوض تجربة الاحتراف الخارجين، بعد وصول أكثر من عرض أوروبي له في الفترة الماضية، ورفض الأهلي رحيله".