مباراة خماسي.. إبراهيم فايق يكشف مفاجأة بشأن عقوبات الأهلي ضد الشناوي وطاهر

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن موقف محمد الشناوي وطاهر محمد طاهر نجمي فريق الأهلي عقب صوره مشاركتهما في مباراة خماسي في الإمارات.

وأكد إبراهيم فايق في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت ٢ أن الشناوي وطاهر شاركا في إعلان ترويجي في الإمارات والصورة جزء من الإعلان وليس مباراة خماسي.

وأضاف إبراهيم فايق أن مجلس إدارة النادي الأهلي على دراية بالإعلان من قبل مشددا أنه من المستحيل أن يسافر كابتن الأهلي للعب مباراة دون علم مجلس الإدارة.

وتابع إبراهيم فايق أن الأهلي لن يقوم بتوقيع أي عقوبة على لاعبي الفريق خلال الفترة المقبلة.

وعن مشاركة بيرسي تاو نجم الفريق في مباراة الأهلي أمام الهلال السوادني فأكد أن اللاعب سيخوض مباراة يوم ٢٨ مارس علي أن يعود للقاهرة يوم ٣١ مارس حتي يتمكن من اللحاق بالمباراة.