احترام التنوع.. الاحتفال باليوم العالمي للخدمة الاجتماعية بجامعة بني سويف

نظمت كلية الخدمة الاجتماعية التنموية بجامعة بني سويف تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة وبإشراف الدكتور أبو الحسن عبد الموجود إبراهيم عميد الكلية احتفالاً باليوم العالمي للخدمة الاجتماعية تحت شعار "احترام التنوع من خلال العمل الجماعي المشترك" بحضور أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وقال الدكتور منصور إن الجامعة احتفلت باليوم العالمي للخدمة الاجتماعية، حيث قامت كلية الخدمة الاجتماعية التنموية بتنظيم الاحتفالية كيوم عالمي للخدمة الاجتماعية تحتفل به جميع دول العالم التي يمارس الاخصائيين الاجتماعيين العمل الاجتماعي في مؤسساتها تحت شعار "احترام التنوع من خلال العمل المشترك" والمحدد لهذا العام من قبل الاتحاد الدولي للخدمة الاجتماعية، حيث يتم التركز على إنجازات العمل الاجتماعي وإبراز مجالات ممارسة الحماية الاجتماعية ومستقبل الأفراد والجماعات والمجتمعات وفقا لأهداف التنمية المستدامة وتعزيز مساهمات المهنة للأفراد والمجتمعات.

وأوضح الدكتور أبو الحسن عبد الموجود عميد الكلية أن الاحتفالية نظمتها وحدة التصنيف الدولي بالكلية بإشراف الدكتور محمد سعد الشربينى حيث تضمنت الاحتفالية عرض بعض انجازات العمل الاجتماعي وتبنت الكلية الشعار الدولي كمنهاج عمل لهذا العام احترام التنوع من خلال العمل المشترك العام من أجل تعزير الانتماء الوطني والسلام الاجتماعي.

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